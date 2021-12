Liza, Janine, Bella wagi rin: Ivana #4 pinakamagandang mukha sa mundo

Inilabas na ng TC Candler ang ‘The 100 Most Beautiful Faces of 2021’ sa buong mundo.

Sa pamamagitan ng kanilang YouTube channel (767,000 subscriber), inianunsiyo nila na mahigit 260,000 ang mga celebrity na pinagpilian sa buong mundo, at 2.5M public nomination, at 800 ang napiling mga nominado, na umabot na nga sa 100 magagandang mukha, pero isa lang ang karapat-dapat maging winner.

Anyway, apat na may dugong Filipino ang nakapasok nga sa ‘100 Most Beautiful Faces of 2021’.

Pasok sa pang-95 si Bella Poarch, idolo rin ng mga sikat na Pinoy celebrity dahil sa kanyang mga kanta.

At bongga naman na pang-78 si Janine Gutierrez. Pero for me, mas karapat-dapat siya sa top 10, di ba? Aba, kakaiba nga ang mukha ni Janine, na pinaghalong beauty queen, modelo ang dating ng kanyang kagandahan.

Of course, hindi mawawala si Liza Soberano, na walang kupas ang sex appeal, kagandahan. Na kahit hindi siya masyadong nakita sa telebisyon, social media ngayong 2021, hindi pa rin siya nakalimutan ng mga fan sa buong mundo, kaya pang-18 pa rin siya.

Medyo mababa si Liza ngayon, dahil noon ay palagi siyang top 10, di ba?

Anyway, pang-10 naman si Nana (Im Jin-ah), pang-9 si Jasmine Tookes, pang-8 si Lyodra Ginting, pang-7 si Tzuyu (Chou Tzu-yu), pang-6 si Yael Shelbia, pang-5 si Nancy Jewel McDonie.

At siyempre, bonggang-bongga naman ang YouTube queen ng Pilipinas na si Ivana Alawi, na pang-number 4, ha! Winner na winner nga ang kagandahan, kaseksihan ni Ivana, at sa photo na ginamit sa kanya, lutang na lutang ang mapang-akit niyang kariktan.

Anyway, pang-3 si Halima Aden, pang-2 si Emilie Nereng.

At pang-number 1 si Lisa (Lalisa Manobal).

Oh, di ba? Hindi na talaga pakakabog ang mga Asian beauties, di ba? Na kahit sa mga beauty pageant na tulad ng Miss Universe, angat na angat ang mga dilag ng Asya.

Di ba, mula sa India ang Miss Universe 2021 na si Harnaaz Kaur Sandhu, at top-5 rin ang pambato ng Pilipinas na si Beatrice Luigi Gomez.

Well, congratulations Bella Poarch, Janine Gutierrez, Liza Soberano, Ivana Alawi! Ang gaganda niyo! Ang seseksi niyo! Ang bobongga niyo!