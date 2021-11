Liza gustong ipatikim si Enrique kina Maja, Yassi

Payag ba si Enrique Gil na makatambal ni Liza Soberano ang ibang leading men sa isang pelikula o teleserye?

Sa tingin ni Liza, papayagan naman siya ng kanyang real-life partner, pero ‘yun nga lang, pagbabawalan siya sa mga scene na may PDA.

“I think he would allow me to do it but he’ll be like, ‘no hugging, no kissing.’ He’ll be watching on the side,” natatawang sagot ni Liza kay Boy Abunda sa digital show nitong “The Best Talk” ng Cinema One.

Boto rin naman daw si Liza sa ibang mga leading lady para sa kanyang dyowa. In fact, matagal na nga raw niyang gustong makita sa isang proyekto si Enrique kasama si Yassi Pressman o kaya naman daw si Maja Salvador.

Kinuwento rin ni Liza kay Tito Boy na excited na siya sa upcoming Star Cinema movie nila ni Enrique at wish niyang ma-finalize na ang lahat ng mga detalye ng pelikula bago matapos ang taon dahil nami-miss na rin niyang umarte.

“Right now, Star Cinema is currently working on a movie project for Quen and I. We’re just waiting for the script. Inang [Olivia Lamasan] has been going back and forth with the writers, trying to get the best script possible for our ‘comeback movie’ because it’s been two years since we’ve been seen on the big screen.

“I miss acting, I miss working. I just miss the feeling of playing someone else other than me… Everyday I wake up and I like to check my Viber groups, because that’s where work comes in, and I’m always hoping that they’re gonna tell me ‘you have a script now.’ Because I really miss portraying different characters,” sabi ni Liza. (Dondon Sermino)