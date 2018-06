Liza, Enrique puno ng mahika ang pagmamahalan

Kuwento: March 5, 2018 nagsimulang mapanood ang Bagani sa ABS-CBN. Pinalitan nila ang Ang La Luna Sangre nina Angel Locsin, Richard Gutierrez, Daniel Padilla at Kathryn Bernardo.

Bida sa Bagani sina Enrique Gil, Liza Soberano, Matteo Guidicelli, Makisig Morales, at Zaijan Jaranilla.

Umiikot ang kuwento ng Bagani sa away ng limang grupo, ang Taga-Patag (farmers), Taga-Laot (fishermen), Taga-Kalakal (traders), Taga-Gubat (hunters), Taga-Disyerto (warriors) in a fantasy world called Sansinukob.

Sa Bagani naganap ang iinaaba­ngan ng marami na pagbabalik-teleserye ni Kristine Hermosa. Gustong-gusto ng mga fan ang pagtatapat ng dalawang dyosa ng kagandahan, sina Kristine at Liza.

Sana raw: Marami ang nagsasabi na hindi nila masyadong type na binigyan ng fantaserye sina Liza at Enrique. Mas type pa rin nila ang kilig-kiligan, drama-dramahan na eksena sa pagitan ng magdyowa.

Type na type nila ang mga eksena na mayaman ang babae, at api-apihan ang lalake. Na magku-krus ang landas ng dalawa at magmamahalan, at dadaan sa napakaraming pagsubok.

Pero sa panahon ngayon, kailangan din talaga ang sumubok sa mga kakaibang konsepto. Mas mainam na rin ang mag-eksperimento ka, at malaman kung tanggap ba ng mga manonood o hindi.

Actually, hindi rin naman nawala ang aspetong ‘yon sa Bagani, dahil sa simula nga ay, nagkaroon din ng malaking hidwaan ang mga karakter nina Liza at Enrique, pero nauwi rin sa pag-iibigan. Hitik din sa lambingan, pakilig, pero busog sa aksiyon, bugbugan, at kakaibang effects o mahika ang bawat eksena nila.

Kumbaga, ang formula ng pagmamahalan nina Liza t Enrique ay nilahukan lang ng mahika.

Ansabe nila: Pero para sa mga fan ng dalawa, kahit ano pa ang gawin ng mga idolo nila, bentang-benta ‘yon sa kanila. ‘Wag na ‘wag lang daw paghihiwalayin sina Liza at Enrique, at okey na sila.

At sa last episode nung Friday na may pa-hashtag na #BAGANIkidlat, nabigyan ng highlight ang isa sa mga karakter, si Kidlat na ginagampanan ni Rayver Cruz.

Heto ang reaksiyon ng mga fan sa Twitter: Aling Aliying: “Nabuhay agad yung malaking ibon ni Lakas pagkayakap kay Ganda. BAlik lakas agad, iba din.”

RayverLovers: “Grabe si Kidlat with the power of Berberoka. A glimpse of how po­werful Kidlat could’ve been as a Bagani.”

Baaaa: “Exciting days ahead. Bagani action packed serye is sooo back.”

Janey: “’Yung promise ni Lakas kay Ganda na siya lang ang mahal at mamahalin niya. Sabay mahigpit yakap. Kilig! Super nakakaaliw forever si BAbaylan.”

Eshang: “Liza is too mahinhin. Yes she’s soft spoken. Yeah, she’s a shy type person. But I can assure you, si Liza ang nag-aadjust para magampanan niya ng tama ang role na binigay sa kanya. She’s not a versatile actress for nothing.”