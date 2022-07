Liza Diño out, Tirso Cruz III pasok sa FDCP

Tinabla ng Malacañang ang re-appointment ni Liza Diño na kasalukuyang Chairperson ng Film Development Council of the Philippines (FDCP) matapos italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos si Tirso Cruz III bilang bagong chairman ng ahensiya.

Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles na bagama’t mayroong tatlong taong fixed term ang chairman at CEO ng FDCP, maaari pa rin itong alisin ng pangulo batay sa kanyang prerogative.

“I had earlier mentioned that she might fall under MC 1. However upon clarification with Ms. Diño, the circumstances are as follows: Under R.A. 9167 the chairman and CEO has a term of three years, unless removed by the president,” ani Angeles.

Sinabi ni Angeles na habang inaayos ni Tirso Cruz III ang kanyang mga dokumento para opisyal na makaupo, mananatili muna si Diño sa FDCP. (Aileen Taliping)