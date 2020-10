Liz Uy durog, wasak sa mga netizen

Durog na durog, wasak— kung talagang iniinda o iindahin ng celebrity stylist na si Liz Uy ang halos 99% ng comments sa kanya.

Pero kung dedma o wala na lang sa kanya ang ano mang panlalait at obviously, disgusto ng netizens sa alam nilang pagiging diumano’y “homewrecker” raw ni Liz, wala lang dito ang mga nababasang comments online.

Since nag-post siya sa Instagram account niya na engaged na siya sa ama ng anak na si Raymond Racaza, nabuksan muli ang tila “sugat” sa netizens, kahit di naman sila ang orihinal na mag-ina ng businessman fiance’ ni Liz.

Kung pagbabasehan ang sabi nga namin, halos 99% na hate comments sa kanya, pwedeng sabihin na si Liz ang isa sa most hated celebrity yata dahil sa araw na nag-post siya, nag-top 1 trending pa siya sa Twitter Philippines.

Sa isang banda, ilang kaibigan o kakilala ni Liz ang dumedepensa rin sa stylist. Na hindi naman daw alam ng lahat ng humuhusga rito ang totoong kuwento.

Glaiza nabaliw sa mensahe ni Lucas Bravo

Kaaliw si Glaiza de Castro. Kahit artista, hindi nito itinatago ang pagiging isang fan girl din.

Nagustuhan ni Glaiza ang pelikulang “Emily in Paris” at katulad ng ginagawa ng ibang mga fan sa kanilang iniidolong artista, hindi rin exemption si Glaiza.

Nagpadala ito ng Direct Message sa Instagram account ng French chef actor sa movie na si Lucas Bravo.

Simpleng “You’re so good in Emily in Paris” ang sinend nito na message. Aba, sinagot siya ng actor with, “Thank you so much. You’re so kind. Sending you love.”

Ending, hindi makapaniwala si Glaiza na napansin ang DM niya at nireplayan siya. Inamin ni Glaiza na nang mabasa niya ang reply, ang saya ng fan girl heart niya na nagtatalon at nagsisigaw raw siya sa harap ng pamilya niya.

Kaya may pa-inspiring message pa si Glaiza sa mga fan na never lose hope. Sey niya, “Pila pila din cause… You never know.”

Julia-Gerald relasyon inilantad ni Kim

Indirectly, parang inamin na rin ni Kim Chiu na ang ex-boyfriend na si Gerald Anderson at si Julia Barretto naman na talaga.

Feel ng netizens, sinadya ni Kim at kunwari lang na hindi sinasadyang nabanggit nito ang name ni Julia habang bina-browse ang Instagram ni Gerald sa It’s Showtime. Eh, ‘di nag-trending.

Lalo pa nga’t ang ex ni Gerald ay si Bea Alonzo na isa sa mga bff na ni Kim.

Marami nga ang naloka, na tila in-out na ni Kim ang titinatagong relasyon nina Julia at Gerald. Pero, marami ang naaliw kay Kim, dahil nakakatuwa naman talaga kung paano niya sinabi o pinalabas na magdyowa ang dalawa.