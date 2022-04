Liwanen pukpukan ensayo sa SEA Games

HINDI ininda ni 2019 Southeast Asian Games kurash women’s gold medalist Estie Gay Liwanen ang mga sakripisyong pinagdaanan kaantabay ng COVID-19 sa kasagsagan ng mga panahon na ito’y nagpapababa ng timbang para sa bagong weight category sa Hanoi meet.

Ikinuwento ng Natonin, Mountain Province-native sa Abante/Abante Tonite ang kanyang naranasang hirap habang nagre-recover, kasabay ang pagsasanay sa panahon ng matinding mahigpit na lockdown, kung saan ramdam niya ang matinding hingal at kakulangan ng mga gagamiting equipment dahil sarado ang lahat ng mga sports facility.

“Unang-una ‘yung hirap po mag-recover kapag nagka-Covid. Though mild, ma – feel mo talaga hingal. Tapos ‘yung allowance ibinili ko ng mga gamit like mats, weights and equipment and others para lang may magamit dahil sarado po ang facilities,” pahayag ng dating kurash women’s under-63kgs. champion na napilitang bumaba ng under-57kgs. matapos tanggalin ang kanyang dibisyon sa Vietnam Games.

Aminado ang BS Criminology graduate at kasalukuyang Staff Sergeant ng Philippine Army na naging malaking abala ang mga restrictions para sa kanilang mga atleta dahil sa mental struggle kabilang na ang pagbabawas ng timbang, gayundin ang pagiging malayo sa mahal sa buhay, ngunit nanatili itong kumapit sa Panginoon at sa pag-aasam na mapanatili ang magandang performance sa SEA Games na nakatakda Mayo 12-23.

“As for chances, I can see na pare-pareho naman po siguro kami ng mga opponents namin na nagka-struggle dahil sa pandemic kaya I believe kaya naman namin harapin sila,” saad ng multi-titled athlete.

Pupuntiryahin ng kurash national team na mahigitan ang 1 gold, 2 silver at 5 bronze medals sa Hanoi Games na makakasama sa koponan sina -70kgs. silver medalist Bianca Estrella, bronze medalist Sydney Sy sa women’s +70kgs., playing head coach at bronze medalist Al Rolan Llamas (men’s 60kgs.), Renzo Cazenas (men’s 81kgs.), Helen Aclopen (women’s 48kgs), Adrian Perillo (men’s 66kgs.), Jack Escarpe (men’s 73kgs.), George Baclangan (men’s 90kgs.) at Charmea Quelino (women’s 52kgs). (Gerard Arce)