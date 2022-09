Liwag, EAC asinta semis

AKYAT sa semifinals ng 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tourney 2022 ang sigaw ni Allen Liwag at ng Aguinaldo Generals pagdribol ng liga umpisa sa Setyembre 10.

“Mission namin is makapasok sa Final Four and syempre, championship,” bulalas nitong Sabado ng 21-taong 6-foot-6 forward na Caviteño sa batang grupo ng General Luna-based squad. “Oo naman, kaya naman. Tiwala ako sa mga teammate ko.”

Pumampito ang EAC sa 3-6 win-loss record sa 94th edition ng liga noong Mayo sa 10 kalahok kung saan nag-average si Liwag ng 9.3 points, 8.7 rebounds at 216.4 minutes sa siyam na laro.

Sasandal din si coach Oliver Bunyi kina Ralph Robin, King Gurtiza, mag-utol na Andrey at Adam Doria at 97th league Best Defensive member Nat Cosejo sa paglisan nina sharpshooter Marwin Taywan at CJ Cadua.

Bagong team skipper si JC Luciano para gabayan ang mga bagong kawal ng paaralan gaya ni JP Maguliano na mapuwersa sa ilalim. (Gerard Arce)