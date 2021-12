Lito bet mag-ninong sa kasal nina Coco, Julia

Tatanggapin at magiging masaya si Sen. Lito Lapid kapag kinuha siyang ninong sa kasal nina Coco Martin, Julia Montes.

Ito ang naging sagot ni Lito sa tanong namin kung ano ang magiging reaksyon niya kapag bigla na lang siyang kausapin ng dalawa para kuning ninong sa kasal.

Natawa si Lito sa tanong, sabay hirit na, “Sila ba?”

Inamin naman ni Lito na dumalaw sina Coco, Julia sa bahay niya, pero para raw ‘yon sa training ng aktres sa gun firing bilang paghahanda sa role nito sa “FPJ’s Ang Probinsyano”.

Si Lito ang nilapitan ni Coco para sa training na `yon, pati na sa martial arts, dahil sa karanasan na rin niya.

Anyway, humarap si Lito sa press kasama ang first nominee ng ‘Pinuno Partylist’ na si Howard Guinto, pati na si Mark Lapid, para ipaalam ang layunin ng kanilang grupo.

Pabahay sa masa ang priority nila.

Sigaw ni Nadine: Pag-alaga sa kalikasan ituro sa mga estudyante

Biglang naging aktibo si Nadine Lustre sa Twitter matapos manalasa sa Siargao ang bagyong Odette. Sunud-sunod ang tweet ni Nadine at nag-suggest na dapat ay ituro sa mga estudyante ang pagmamalasakit sa kalikasan.

“Environmentalism should be a curriculum in school.”

“Let it should be taught at a very young age continuously, so kids grow up being aware and compassionate with everything that coexists with us.”

Marami naman ang umayon kay Nadine.

Beauty, Alessandra, Maxene, Charlie kabugan ng alindog sa IG

Malamig na ang panahon, pero malakas pa rin ang loob ng ibang mga celebrity na maghubad at gawing summer ang Disyembre.

Paseksihan sa social media sina Charlie Dizon, Maxene Magalona, Alessandra de Rossi, Beauty Gonzales.

Labanan nga sila ng alindog, na nagpasaya sa mga male fan nila.

At sa totoo lang, hindi patatalbog ang alindog nina Beauty, Maxene, Alessandra, na kahit nasa 30’s na, seksi pa rin. Si Charlie ay 25 na.

Mukha pa ring fresh sina Beauty, Maxene, at may sipa pa rin ang alindog ni Alessandra.

Sharon itsapuwera sa video nina KC, Gabby

Si Gabby Concepcion at hindi si Sharon Cuneta ang tampok sa video ng compilation ng mga photo ni KC Concepcion, na ang theme ay beauty, looks, appreciation.

Nag-post ng mga photo compilation si KC na kuha sa iba’t ibang looks, lugar, mood, outfit niya. Isinama ni KC sa compilation ang throwback picture nila ng tatay niyang si Gabby noong maliit pa siya.

Nakadapa si KC sa likod ng ama habang nakasalo sa magkabilang pisngi ang mga kamay nito.

“If you’re new here, nice meeting you. I’m sure you’re cute,” sabi ni KC.

May mga nang-intriga na bakit daw si Gabby lang ang nandoon at hindi si Sharon?

Well, dedma lang naman sa intriga ang lahat, dahil kahit naman si Sharon, nagpasalamat na nakuha ni KC ang ang itsura ni Gabby.

Pero, may nagtatanong pa rin talaga, mas malapit ba si KC kay Gabby kesa kay Shawie?