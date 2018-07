Lisud ang tsanta sa Cha-cha sa Senado – Sotto

Matud ni Senate President Vicente Sotto III nga gamay kaayo ang tsansa nga makalusot sa Senado karong tuiga ang balaodnon nga mag-usab sa Konstitusyon.

“Let me say that perhaps the chances are very slim,” matud ni Sotto.

Gikompirma ni Sotto nga daghang senador ang supak sa Charter change (Cha-cha).

Tungod niini, wala ang Cha-cha sa ilang prayoridad.

Nagdumili hinuon si Sotto pagtubag sa pangutana kung tungod ba sa paglingkod ni Pampanga Re. Gloria Arroyo hinungdan nga supak karon ang mga Senador sa Cha-cha.

“You know, the senators’ caucus is supposed to be an executive session, so I refuse to answer your question,” matud ni Sotto

Hinoun kini ang giingon ni Sotto nga nagkasabot ang mga senador nga padayon nga tun-an ug dunggon sa komite ang draft federal constitution nga iduso sa Consultative Committee ug i-indorso ni Presidente Duterte.

Nagkasabot usab sila nga ilang supakon ang no-el (no elections) o pagkaselar sa eleksyon nga ngikatakda sa Mayo 2019. ()