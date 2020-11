Lisensya scam sa FB bistado ng LTO

Nagbabala ang Land Transportation Office sa Caraga Region (LTO-13) laban sa grupo na nanloloko sa mga tao upang magparehistro at makuha umano ang kanilang driver’s license sa pamamagitan ng online transaction.

Ayon kay LTO-13 Director Nordy Plaza, “I am warning the public on this Facebook Page named Land Transportation Online Assistant. This is a scam and is being run by unscrupulous people, which our office does not condone.”

Paliwanag ng opisyal, nagaalok umano ng tulong ang grupo sa mga gustong kumuha ng lisensya, lalo ang mga hindi kayang magtungo nang personal sa LTO office. Hinimok ni Plaza ang publiko na iulat ang mga ganitong panloloko

Inatasan na rin umano ang law enforcement division ng ahensya para ma-monitor iligal na transaksyon, ayon kay LTO-13 chief operations officer Urbano Maglines, Jr. Giit niya, kailangang personal na magtungo sa LTO office ang aplikante para sa pagsusulit at pagkuha ng fingerprint. (PNA)