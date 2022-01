Liquor ban sa ilalarga sa Maynila

Magpapatupad ng liquor ban sa Lungsod ng Maynila simula Enero 8-10 kasunod nang pagdiriwang ng pista ng Itim na Nazareno.

Sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno sa isang pulong balitaan na nilagdaan na niya ang isang executive order na nagbabawal sa pagbebenta ng nakalalasing na inumin mula alas-6:00 ng gabi ng Enero 8 hanggang alas-6 ng umaga ng Enero 10.

“I just signed an executive order prohibiting the sale of liquor and other alcoholic beverage beverages and directing to strictly implement Ordinance 5555 sa panahon ng kapistahan ng Nazareno,” ayon kay Moreno.

Pinasalamatan naman ni Moreno ang pamunuan ng Quiapo Church dahil pinagbigyan nito ang kahilingan ng pamahalaang lungsod na kanselahin muli ang tradisyunal na Traslacion ngayong taong ito at wala ring physical masses na isasagawa. (Juliet de Loza-Cudia)