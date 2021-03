Liquor ban babu na sa Antique

Inalis ng pamahalaang panlalawigan ng Antique ang ipinatupad na liquor ban gayundin ang pinaikling oras ng curfew para sa mga paparating na pasahero ng ferry.

Ayon na rin ito kay Governor Rhodora Cadiao kung saan ang pagbabawal sa alak, na ipinataw sa panahon ng lockdown nang manalasa ang COVID-19 mula pa noong Marso ng nakaraang taon, at ang pagsasaayos ng curfew hour ay bahagi ng pagpapagaan ng sitwasyon sa lalawigan alang-alang sa ekonomiya.

Sa pagpupulong ng Antique Inter-Agency Task Force at League of Municipalities of the Philippines Antique Chapter, sinabi ni Cadiao na pabor na ito sa hirit na pagtanggal sa liquor ban.

Kasabay nito ay kanila na ring in-adjust ang curfew hours.

“We have to consider that the arrival of the Starlite Ferries vessel from Batangas to Lipata Port in Culasi is past 9 p.m. every Tuesday, Thursday and Saturday,” paliwanag nito. (Prince Golez)