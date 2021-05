‘Lingkud’ bayanihan caravan umarangkada sa NCR

SA gitna ng panibagong lockdown bunsod nang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, ilang grupo mula sa private sector ang nagtipun-tipon upang labanan ang nararanasang kagutuman sa Metro Manila.

Ang Lingküd Bayanihan, isang humanitarian food at relief goods distribution campaign na pinangunahan ng Clean Air Philippines Movement Inc. (CAPMI), ay naglunsad ng caravan sa Hospicio de San Jose, isang homeless shelter sa Quiapo, Maynila, na nasundan pa ng ilang serye ng caravan sa iba pang bahagi ng Maynila, Quezon City at maging sa ibang dako ng Metro Manila upang tugunan ang kagutuman ng mas nangangailangan dahil sa pagkawala ng kanilang hanapbuhay dulot ng mas mahigpit na modified enhanced community quarantine.

Kabilang sa nakiisa sa Lingküd Bayanihan caravan ay ang Philippine Medical Association (PMA), Vegetable Importers Exporters Vendors Association (VIEVA), Confederate Sentinels of God (CSG), Beta

Sigma Fraternity Medical Group, League of Data-privacy and Cybersecurity Advocates of the Philippines, Philippine National Police, lokal na pamahalaan at mga barangay.

“ LINGKOD meaning service and BAYANIHAN that also means working together, are two traditions deeply embedded in every Filipino blood. Let us awaken these spirits inside all of us now so we can truly help our suffering people as we fight this common enemy called COVID-19,” saad ni CAPMI president Atty. Leo O. Olarte, M.D.

Hiniling niya ang malawakang suporta sa kanilang malinis na hangarin na mabigyan ng makakain ang mga nagdarahop at nagugutom na mamamayan ng Metro Manila.

Noong nakaraang Hulyo 1, 2020, nagpahayag na si Olarte ng layunin kay Pangulong Rodrigo Duterte na makapag-abot ng tulong ang pribadong sektor ng temporary feeding sa mga kinakapos at nagugutom sanhi ng kawalan ng trabaho dahil sa lockdown.

Samantala, ayon sa presidente ng PMA na si Dr. Benito Atienza, bukas ang PMA Auditorium sa North Avenue, Quezon City upang tumanggap ng anumang donasyon para sa mas nangangailangan at upang maipagpatuloy ang programa ng Lingküd Bayanihan sa buong National Capital Region.

Ayon kay Leah Cruz, VIEVA founding president, maraming magsasaka sa mga lalawigan ang nakipagsanib sa mga vegetable at fruit vendors sa Metro Manila upang ma-deliver sa mga bahay-bahay ang libreng pagkain sa pamamagitan ng Lingküd Bayanihan spirit.

Mahigit 10,000 na residente mula sa Tondo at ibang bahagi ng Maynila ang tinuturing na “happy beneficiaries” ng caravan mula Mayo 2 hanggang Mayo 9.

Ayon kay Alvin Constantino, CSG founder, ilang lugar sa District 6 sa Lungsod Quezon ang kanilang binisita at nabigyan ng basic food at relief goods sa mga higit na nangangailangan.

“As we continue to feed the hungry, especially during the re-imposed lockdown in the NCR Plus Bubble, we must always observe our government’s basic health protocol to prevent the further spread of the killer virus,” aniya.