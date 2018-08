Limpiyo nga election sa 2019, gipaniguro ni Duterte

Makalaum ang publiko nga limpiyo ang piniliay sa sunod tuig.

Kini giklaro ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang pagtambong sa convention ng Hugpong ng Pagbabago sa Davao City.

Matud sa Presidente nga iyang pangayuon sa Commission on Elections (Comelec) nga i-deputize siya ug ipatuman ang Alunan doctrine nga naglimit sa gidaghanon sa armadong bodyguard sa usa ka politiko.

“In this election, I commit to the Filipino people that this will be a clean election. In the next few months, I will impose the Alunan doctrine. You cannot bring long firearms during the election,” matud sa Presidente.

Tungod niini gipahimangnuan sa Presidente ang grupo sa komunista nga dili mangilkil sa mga kandidato bugti nga dili kini hilabtan niini.

“Huwag kayong makialam at manghingi ng taxation kasi mas lalo tayong lalayo nang lalayo sa solusyon natin. Huwag kayong makialam kasi eleksyon ito. Do not terrorize,” dugang pa Presidente.