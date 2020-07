Limitadong pag-aaral sa silid-aralan

Ang desisyon ng Pangulo ukol sa pisikal na pagbabalik ng mga mag-aaral sa mga paaralan ay hindi nagbago kahit na noong unang yugto ng kasalukuyang krisis sa kalusugan. Walang mag-aaral na babalik sa silid-aralan hanggang wala pang magagamit na bakuna laban sa COVID-19..

Subalit kamakailan, sa kahilingan ng mga Local Government Units (LGUs) at dahil sa rekomendasyon ng Department of Education (DepEd), pinahintulutan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na muling ipagpatuloy ang mga limitadong pagkaklase sa silid-aralan sa mga lugar na naiuri na may mababang peligro o sumasailalim sa modified general community quarantine (MGCQ) at sa mga lugar na nasa panahon ng pagbaba mula sa GCQ hanggang sa Bagong Normal. Ngunit kailangan nilang sumunod sa iba pang mga kondisyon.

Kabilang sa mga kondisyon na itinakda ng DepED ay ang limitadong pagkaklase sa silid-aralan simula sa Enero 2021 o sa ikatlong quarter ng kasalukuyang taon upang mabigyan ng panahon ang DepEd na maghanda. Gayunpaman, ang mga pribadong paaralan na gumagawa ng limitadong pagkaklase sa silid-aralan mula pa noong unang linggo ng Hunyo ay pinahihintulutan na magpatuloy.

Ang isa pang dapat isaalang-alang ay ang pagpapasya na payagan ang limitadong pagkaklase sa silid-aralan na may pagsubaybay ng DepEd, ng LGUs, at ng mga lokal na awtoridad sa kalusugan.

Ang pagpayag na bumalik ang mga mag-aaral sa silid-aralan ay isasailalim din sa mahigpit na pagpapatupad at pagsunod sa minimum public health standards, pati na rin ang pilot testing at pag-inspeksyon na dapat gawin ng may pakikipagugnayan sa National Task Force Laban sa COVID-19 sa pagpapatupad ng mga kinakailangang pamantayan sa kalusugan.

Ang minimum health standards kabilang ang no mask no entry policy, paghuhugas ng kamay, regular na pagdidisinfect ng mga paaralan, pagtingin ng temperatura ng magaaral at pagmomonitor ng iba pang sintomas ng pandemya ay mahigpit na ipapatupad ng mga paaralan na pahihintulutang magkaklase sa silid-aralan.

Ang laki ng klase ay limitado rin sa 15 hanggang 20 mag-aaral, at ang layout ng mga silid-aralan ay kailangang mai-configure upang matiyak ang physical distancing. Bahagi din ng mga kinakailangang pamantayan sa kalusugan sa mga paaralan ang pagkakaroon ng intermittent na oras ng pagkaklase sa paaralan upang makatulong sa ginagawang distance learning, pagkontrol ng dami ng mga mag-aaral at empleyado, at pagbabawal ng malaking pagtitipon-tipon.

Ang mga paaralan ay kinakailangan din na magkaroon ng mga nakikitang tagubilin, signage, markings, paghahanda at case management system sa pakikipagugnayan sa mga LGUs at mga lokal na opisyal ng kalusugan para sa contact tracing, testing, isolation, at treatment.

Sa aming pinakahuling pulong sa IATF kasama ang Pangulo, tiniyak ni Education Secretary Leonor Briones na ang limitadong pag-aaral sa silid-aralan ay mahigpit na susubaybayan at ang mga paaralan ay mahigpit na tutugon sa mga kundisyon bago sila payagan na pabalikin ang mga magaaral sa paaralan.

Bilang isang magulang, naiintindihan ko ang pagaalinlangan ng maraming mga magulang sa pagpapahintulot sa kanilang mga anak na bumalik sa paaralan. Tiniyak ng DepEd na kahit na ang mga magulang ay may pagpipilian para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Maaaring dumalo ang kanilang mga anak sa klase sa pamamagitan ng iba pang paraan tulad ng blended learning upang masiguro na kahit na magkaroon ng problema sa internet connection ay maipapatupad ang blended learning approach.

Sa kabilang banda, bilang isang dating guro, alam ko na ang pagpapasya na hayaang magklase ang magaaral sa silid-aralan sa limitadong panahon ay mabuting hakbang dahil naniniwala ako na ang personal na pagtuturo pa rin ang pinakamahusay na pamamaraan para sa pagtuturo at pagkatuto. Ang kinakailangan ngayon upang magawa ang lahat ng ito ay ang pakikipagtulungan at wastong koordinasyon sa mga magulang, LGUs, guro, at DepEd, na may suporta ng pambansang pamahalaan.

Sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan natin maaaring matiyak na magkakaroon ang ating mga anak ng edukasyon na kailangan nila sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Sa ganitong paraan lamang natin masisiguro ang pagpapatuloy nila na abutin at isakatuparan ang kanilang mga layunin sa buhay.