Limitadong face-to-face learning

Matapos ang halos dalawang taon, muling nagbukas ang in-person classes noong Nobyembre 15, 2021. Isandaang pampublikong paaralan ang pinayagan ng Department of Education (DepEd) na makibahagi sa limitadong fact-to-face classes. Ang mga paaralang ito’y nasa lugar na itinuturing ng Department of Health (DOH) na low risk sa COVID-19.

Sa buong Bicol Region, siyam na paaralan lang ang pinahintulutang makapagdaos ng in-person classes. Dahil dito, agad kumilos ang inyong lingkod, Ako Bicol Party-list at Aksyon Co Tabang Ora Mismo upang hatiran ang mga mag-aaral ng kanilang mga pangangailangan.

Tatlong paaralan sa Ligao City na unang pinayagan ng DepEd na magsagawa ng face-to-face classes ang hinandugan ng Ako Bicol Party-list ng school supplies, used clothes, personal hygiene kits at bigas noong Nobyembre 22, 2021. Kabilang dito ang Tiongson Elementary School, Tupas Elementary School at Tandarura Elementary School. Kasama ng Ako Bicol sa pagbisita sa mga naturang paaralan ang Aksyon Co Tabang Ora Mismo at si Atty. Jill Bongalon.

Ang programang ito’y bahagi ng “Tabang Sa Edukasyon” ng Ako Bicol Party-list na naglalayong makatulong sa mga mag-aaral na nangangailangan.

Ipinapaabot ng Ako Bicol ang lubos na pasasalamat sa mga tumulong, lalung-lalo na sa Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor).

Sa sumunod na araw, ang Balanac at Malama elementary school na matatagpuan din sa Ligao City ang nakatanggap ng school supplies, bigas, used clothing at personal hygiene kits mula sa Ako Bicol Party-list. Muling nakatuwang ng Ako Bicol sa pamamahagi sa dalawang paaralang nabanggit ang Aksyon Co Tabang Ora Mismo.

Sinisikap din po nating mahatiran ng tulong ang ibang pang paraalan sa Bicol Region na pinayagang magdaos ng face-to-face classes. Kabilang dito ang Sinalongan Elementary School, Gutusan Elementary School at Mary Perpetua E. Brioso National High School sa Masbate at ang Buenavista Elementary School sa Sorsogon City.

Ayon sa DepEd, 93.2 percent ng mga guro at non-teaching staff na kasali sa in-person classes sa buong bansa ay fully vaccinated kaya’t makasisiguro ang mga magulang na ligtas ang kanilang anak pagpasok sa paaralan. Kung hindi pa handa ang mga magulang na papasukin sa paaralan ang kanilang mga anak, maaari pa rin namang sa bahay sila mag-aral.

Ang pilot implementation ng limitadong face-to-face classes ay magtatagal hanggang Enero 31, 2022 at mula doon ay magkakaroon ng assessment sa susunod na hakbang ng DepEd.

Muli pong ipinapaabot ng Ako Bicol ang taus-pusong pasasalamat sa Pagcor sa tulong at suportang kanilang ibinibigay sa mga adbokasiyang ito. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano.