Limitado ang armas, sekyu moy mandu ni Duterte alang sa limoiyo nga piniliay

Kuhaan ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga dalang armas ug personal nga security guard sa mga mo-kandidato aron hingpit nga maangkun ang limpiyo ug matuod nga eleksyon sa 2019.

Sa PDP-Laban leadership assembly sa dakbayan sa Pasay, matud ni Duterte nga hangtud sa duha lang ang armas ug uniformed security sa mga mokandidato.

“You must surrender your excess firearms. Do not go around in excess of about two. But we will assign every candidate ng security, pero wala talaga ‘yang terrorism-terrorism na ‘yan,” hugot nga pagpasabot ni Digong.

Gipaniguro usab ni Duterte nga walay mahitabong tikas sa 2019 elections, kauban sa mandato lakip ang iyang partido nga PDP-Laban ug walay palabyon sa maong probisyon.

“It will be clean. The votes will be cast and will be counted correctly,” pagklaro ni Duterte. ()