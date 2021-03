Lim, hihirit sa Olympics

Isang mintis na lang at maglalaho na ang pangarap ni Pinay karateka Jamie Lim na lumaban sa 2020 Tokyo Olympics na naurong ngayong taon.

Kaya naman kailangan niyang maging puspusan sa training upang paghandaan ang qualifying tournament sa Hunyo.

Nakatakdang bumiyahe patungong Istanbul, Turkey si 2019 Southeast Asian Games gold medalist Lim bukas kasama ang national karatedo team para sa kanilang two-month training camp.

Huling tsansa ng national karatedo ang nasabing qualifying tournament kaya kailangan na nilang ibuhos lahat ng kanilang lakas.

“This is going to be my last push to reach that Olympic dream, so I have to level up,” saad ng anak ni PBA great Samboy Lim.

Ayon kay 24-year-old Lim, malaking bagay ang gagawin nilang pagsasanay sa sa Turkey dahil may makaka-praktisan silang ibang tao.

“If we stay here (in Calamba) without training partners, we will not make progress when the competition comes. Training in Turkey is always intense and presents a different environment,” saad ni Lim.

Makakasama nii Lim sa training camp sina Sharif Afif, Alwyn Batican, Ivan Agustin, Jason Macaalay, Matthew Manantan, US-based Joane Orbon at Japan-based Junna Tsukii. (Elech Dawa)