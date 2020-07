Lillard type si LeBron

KAPAG humiling ng trade si Portland Trail Blazers star Damian Lillard sa Los Angeles Lakers o sa New York Knicks niya gustong mapunta.

Dati nang nagpahiwatig si Lillard na gusto niyang maging kakampi si four-time Most Valuable Player, (MVP) LeBron James kaya nais nitong magsuot ng purple and gold jersey.

Nais din niyang maglaro sa New York.

“I thought I was headed [to the Knicks] a few years ago. I was hearing trade rumors. The Garden is my favorite place to play.” saad ng 29 anyos na si Lillard.

Hindi kinakaila ni Lillard na gusto niyang maging kakampi si James at ganun din ang huli.

Sa July 30 ang pagbabalik ng 2019-20 NBA season na gaganapin sa Walt Disney World sa Orlando, Florida.

Bago ang restart ng NBA magkakaroon muna ng 7-day exhibition games kung saan may tigatlong laro ang bawat teams. (Elech Dawa)