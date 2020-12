Lilipad na sa 2021: Ako pa rin si Darna – Jane de Leon

Emotional, naluha, at natulala ang halos lahat ng artista na pumirma ng kontrata nitong Biyernes ng hapon sa Star Magic.

Present nga sa contract signing ang mga big boss ng ABS-CBN na sina Mr. Carlo Katigbak (president and CEO), at Mr. Mark Lopez (Chiarman), at siyempre ang bagong pinuno ng Star Magic si Direk Laurenti Dyogi.

Pero sa lahat, ang pinakamasaya talaga ay si Jane de Leon, na noong oras na `yon ay inanunsiyo na rin ng mga bossing ng Dos na matutuloy na nga ang paglipad ni Darna.

Yes, hindi man sa malalaking sinehan mapapanood si Darna, pero sa 2021 ay puwede na nga itong mapanood sa telebsiyon, o sa mga social media platform ng Channel 2.

“Tuloy na tuloy na po ang paglipad ni Darna. Ngayong 2021 na po, Mars Ravelo’s ‘Darna: The TV Series,’” sabi pa ng isa rin sa mga boss ng Kapamilya channel, si Ms. Cory Vidanes.

Kasabay nga nang pagpirma ni Jane ng kontrata sa Dos ang pagsigaw nang muling paglipad ni Darna.

“Nangingibabaw lang talaga sa akin ‘yung kasiyahan. Excited ako sa darating na chapters sa buhay ko. It’s another dream na naman na natuloy… Grabe ‘yung pasasalamat ko talaga sa mga boss dahil until now, ‘yung pagtitiwala nila na sa akin pa rin ibigay ‘yung bato, nandoon pa rin,” sabi pa ni Jane.

Pero bago raw niya isubo ang bato, may isa pa siyang project na gagawin.

At heto nga ang mensahe niya sa mga basher niya, na ayaw pumayag na siya ang maging Darna.

“Sa mga nagtatanong, kahit ako naman po nagtatanong din kung bakit ako ang napiling Darna. Pero dahil ako na nga si Darna, gagawin ko ang lahat para magampanan ng tama. Sa mga basher, kayo ang motivation ko. At sa mga supporter ko, maraming salamat at magsama-sama tayo sa paglipad ni Darna,” sabi pa ni Jane.

Kim umiyak sa bagong kontrata ng 2

Feeling naman ni Kim Chiu ay napuwing siya noong pumirma siya ng panibagong kontrata sa Dos, kasama ang mga bossing niya.

“Parang may namuong luha sa mga mata ko, parang nabasa ng ulan, sabi ni Kim.

Sa tinagal-tagal nga raw niyang nagri-renew ng kontrata sa Star Magic at ABS-CBN, ngayon lang talaga siya naging emotional. Ibang-iba raw ang sitwasyon ngayon.

Kunsabagay, walang rason para umalis si Kim sa Dos, dahil sabay-sabay nga ang trabahong ibinigay sa kanya. Mapapanood na sa Dec. 14 ang bago niyang serye na “Bawal Lumabas,” at mainstay pa rin siya ng “ASAP Natin ‘To” at “It’s Showtime.”

Anyway, bukod kina Jane at Kim, pumirma rin ng kontrata sa ABS-CBN sina Enchong Dee, JM De Guzman, Joseph Marco, Robi Domingo, Andrea Brillantes, Kira Balinger, at ang mga bagong grupo na mula sa Star Hunt, ang “BINI” at “SHA Boys.”

Sigaw ng mga bossing: ABS-CBN mas aangat pa sa 2021

Samantala, pag-asa naman ang hatid ng mensahe ni ABS-CBN chairman Mark Lopez tungkol sa patuloy na pagseserbisyo ng kompanya sa mga Pilipino.

“Sa pagbubukas ng bagong taon, kami ay umaasa at nananatiling positibo sa aming mga artista, ABS-CBN leaders, mga empleyado, at lalong-lalo na sa aming masusugid na Kapamilya. Alam naming mas mas mataas pa ang maaabot ng ABS-CBN sa aming patuloy na paglilingkod sa mga Pilipino saan man sa mundo,” saad ni Lopez.

Heto naman ang mensahe ni ABS-CBN president and chief executive officer Carlo Katigbak.

“Gusto kong pasalamatan ang mga Kapamilya natin na inirerepresenta ang ABS-CBN sa mundo. Kayo ang nagbibigay ng liwanag at ligaya sa ating mga Kapamilya. Salamat sa pagiging parte ng ating misyon, sa pagtitiwala sa ABS-CBN, at inyong patuloy na pagsuporta sa kabila ng ating mga pinagdaraanan,” sabi ni Mr. Katigbak.

“Sa aming pag-welcome sa mga bagong artista na bubuo sa ating Star Magic family, gusto rin naming ipahatid ang aming lubos na pasasalamat sa Star Magic artists na piniling samahan ang ABS-CBN sa muling pagbangon nito,” dagdag pa ni Mr. Katigbak.