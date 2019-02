Likido puwede na ulit sa MRT, LRT

PUWEDE na muling ipasok sa mga tren ng Metro Rail Transit Line 3 (MRT-3) at Light Rail Transit Line 1 at 2 (LRT 1-2) ang mga bottled water, pabango, alcohol, hand sanitizer, lotion at iba pa basta nasa 100 ml lamang ang laki nito.

Ayon sa pamunuan ng Department of Transportation (DOTr), pinahihintulutan na nilang ipasok sa mga tren ang maliliit na liquid items pero kailangang duma­an muna sa pagsusuri ang mga ito bago maipasok.

Paliwanag nito, kung ito ay tubig, kailangang inumin, kapag may dalang pabango ay i-spray ito para masuri at kung lotion o hand sanitizer ay kailangang ipahid bilang patunay na malinis ito at walang badya sa kaligtasan ng mga mananakay.

Ang pag-test ng mga pasahero na may dalang mga liquid item ay kailangang gawin sa harap ng security personnel ng bawat istasyon ng tren ng MRT-3 at LRT 1-2.

Kasabay nito, paalala ng pamunuan ng MRT at LRT na puwede nang kunin ang mga nakum­piskang liquid item sa iniwanang istasyon basta magdala lamang ng katibayan na sa kanila ang mga iniwang gamit.