Likhang sining nina Amorsolo, BenCab, Luz atbp. naka-auction

Ang mga natatanging likha nina Fernando Amorsolo, Arturo Luz, BenCab at iba pang National Artists ay pinagkaguhuluhan at mataas naibenta sa León Gallery’s online auction kamakailan at marami tuloy mula sa art observers ang nagsasabi at may pananalig na buhay na buhay ang art auction scene kahit pa nga may pandemya sa kasalukuyan.

Ang Amorsolo’s “A Portrait of Henry Schradieck” na may dalawang bersyon ay pumalo sa halagang P233,600 at P362,080, Ang dalawang likhang sining biswal ay ginawa noong 1937 ay portrait ito ni Ginoong Schradieck , isang violinist, music pedagogue at composer mula sa Alemanya. Ang “A Portrait of Henry Schradieck’s Wife” ay may bumili naman sa halagang P221,920. Ang Amorsolo paintings na ito ay kinomisyon ng pamangkin ni Ginoong Schradieck’s na nagtrabaho at tumira sa Pilip[inas bago ang pandaigdigang digmaan.

Ang Luz’s acrylic on canvas “Kyoto Series” ay na bid out sa halagang P525,600 at isang maliit na likha na may pamagat na, “Abstract” ay bumenta sa halagang P362,080.

Naging masigasig rin ang bidding wars para sa mga likha nina National Artist Federico Aguilar Cruz’s acrylic on canvas “Mountain View” (final price: P467,200) at mixed-media “Abstract” (P397,120).

Ang nude genre work ng isa pang National Artist for Visual Arts na likha ni Cesar Legaspi, ang bid out price ay P186,000.

Panalo rin ang print works ni National Artist Benedicto “BenCab” Cabrera, ang 2014 “Sabel” (Brown Angel), isang archival-print-on-Arches-paper, na umabot sa halagang P233,600.

Ang mga likhang sining biswal naman ng pangunahing Mabini artist, si Ginoong Cesar Buenaventura ay matagumpay aang bid out mga gawa niyang “Bukid,” ang tatlong likha ng namayapang artista ay umabot sa P227,760.

Isang abstract oil landscape ni Prudencio Lamarroza (+) ay may paunang floor price na P35,000 ay umabot sa P128,480. Ang Quiapo Church scene ng isa pang maestro, Ibarra dela Rosa, ang final bid out price ay P140,160.

Ang Edwin Wilwayco’s expressionist-naturalist “Birds of Paradise” ay naibenta sa halagang P467,200. Ang Norberto Carating’s “Anilao Series,” umabot ang bid out price sa P373,760.

Pinag-agawan at pinagkaguliuhan rin ang ga likhang sining biswal mula sa women artists

Ang isang untitled 1983 work ni the late Nena Saguil ay pumalo ang presyo sa P256,000.

Si Abstract expressionist Francesca Enriquez’s “Abstract (Diptych)”nagsimula sa floor price na P360,000 at ang winning bid nito ay P817,600.

Ang three-panel acrylic-on-canvas painting ni Lydia Velasco, “Dancing in the Moonlight,” ang final sold price ay P1.98 million.

Ang genre works ni Norma Belleza, ang folk-naif style na “Mother and Son,” ay idineklarang naibenta sa halagang P242,944.

Ang likhang sining ng contemporary artists nina Emmanuel Garibay’s “Takas,” ay bumenta sa halagang P280,320 at Rodel Tapaya’s untitled piece, na ang deskripsyon ay a whimsical narrative work of two men with their flutes, went” ay umabot sa P443,840,

Hindi talaga pwedeng itanggi na ang likha ng mga maestro sa sining biswal, mula sa mga gawa na mula sa National Artists, babaing manlilikha at kontemporaryong visual artist, ay talagang hinahangaan at minamahal ng art collectors at enthusiasts. Mabuhay talaga ang mahuhusay at natatanging Pilipinong artista!