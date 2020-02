Likayan ang diskriminasyon taliwala sa coronavirus outbreak – Palasyo

Mihangyo ang Malacañang sa publiko nga likayan ang diskriminasyon subay sa init nga isyu sa 2019 novel coronavirus.

Gipadayag kini ni Presidential Communicatons Operations Office (PCOO) secretary Martin Andanar subay sa mga taho nga nagpakita nga gi-discrimanate ang mga Chinese tungod sa pagkatap sa corona virus.

Matud ni Andanar, nga si bisan kinsa mahimong mataptan sa virus, nahitabo lang nga nagsugod kiji sa usa ka dapit sa China busa dili angayang i-discrimanate ang ubang mga tawo.

Inay kahadlokan matud ni Andanar naga angayang mosimpatiya kini sa ilang nasinating pagsuway karon.

”As the issue of a viral outbreak affects everyone, let us not engage in discriminatory behavior, nor act with any bias towards our fellowmen. The reality is everyone is susceptible to the virus,” matud ni Andanar.

Mihangyo usab ang kalihim sa publiko nga kalmado ug magmabinantayon kay gimiho sa kagamhanan ang tanang pamaagi aron dili mokatap ang nCoV sa nasud

Matud niya nga likayang mag-panic o magpakatap og sayup nga impormasyon nga mahimong makapasamot sa sitwasyon, ug angayang moabag aron masulbad ang mga pagsuway sa nasud.

“Let us nor resort to panic, sow fear-mongering or spread misinformation. Solidarity, empathy, and cooperation are what we need to successfully take actions that will overcome this health concern,” dugang pa ni Andanar.

Matud pa sa kalihim na higpit ang pagpakig-alayonnsa kagamhanan ug sa ubang nasud kauban ang international health organization aron kapugngan ang pagkatap sa virus.