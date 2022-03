Lihim sa ilalim ng kama

Nakita ko sa aking panaginip na mayroon daw isang daan sa ilalim ng aking kapa, basta may dinaanan daw ako para makapunta sa ilalim ng lupa banda sa may kama ko, hindi ko alam kung paano pero ‘yon ‘yung alam ko sa panaginip ko. Bale parang underground na daanan ‘yun tapos ako lang daw ang naglalakad. Maliwanag naman at parang futuristic na ang itsura. Ano kayang kahulugan nito?

Ang panaginip na tungkol sa underground ay nagpapahiwatig na mayroon kang kinatatakutan o kaya naman ay posibilidad na may mawawala sa iyo.

Kung nakita mo sa panaginip mo na lumabas ka galing sa isang underground na daan at patungo sa liwanag, sinasabi nito na may malaking magbabago sa buhay mo, maaaring tungkol sa pag-improve ng financial situation mo.

Pero kung hindi mo nakita na nakalabas ka sa underground, sinasabi naman nito na mabibigo ka sa isang bagay at maaari pang may mahalagang ari-arian o kaya naman ay relasyon ang mawala.

Sa mundo ng mga panaginip, nirerepresenta ng underground ang impluwensya ng iyong unconscious mind sa waking life mo.

Kung isang undergound tunnel ang dinaanan mo, sinisimbolo naman nito na dadaanan ka sa isang emergency situation pero malalampasan mo rin ito dahil sa mga ilaw na tumutulong sa iyong paglalakad.

At siyempre, kapag nakita mo rin ang sarili mo na lumabas sa isang underground tunnel, nangangahulugan naman ito na mapagtatagumpayan mo ang anumang hamon.

Ang pag-iisa mo naman sa pagdaan sa underground tunnel na ito ay nagsasabi na anuman ang pinaplano mo sa ngayon ay magkakaroon ng resulta na papabor sa iyong panig.

Maaari rin naman na magbigay ito ng babala sa iyo na kailangan mong kumapit o lumapit sa isang kaibigan kapag may pinagdadaanan ka sa ngayon, dahil pwedeng magdala ng takot ang experience mo sa underground na daan.

