Ligtas na ‘Pinas dapat pangalagaan ng PNP

Isa ang Pilipinas sa mga pinakaligtas na bansa sa buong mundo. Ito ang lumutang na balita sa mga pahayagan, online news websites at iba pang media platforms kamakailan, bagay na matagal nang hangad ng karamihan sa atin. Sino ba naman ang may ayaw na mamuhay sa isang komunidad o bansa na mapayapa at ligtas sa iligal na droga.

Sa pagpapalit ng liderato ng PNP at pagkatalaga kay General Debold Sinas bilang pinakabagong hepe ng kapulisan matapos magretiro ang ating magaling at maaasahang mistah na si former CPNP Camilo ‘Picoy’ Cascolan kahapon, isa sa mga naging marching orders ni Pangulong Duterte ay ang patuloy na laban kontra iligal na droga at kriminalidad upang mapanatili rin ang magandang resulta ng bagong labas na Gallup survey.

Ayon sa isang pag-aaral ng Gallup, isang analytics firm na naka base sa Washington sa Amerika, ang Pilipinas nga ay napabibilang na sa mga ligtas na bansa sa mundo. Sa parehong pag-aaral, nakapagtala ng score na 84 ang ating bansa sa isinagawang law and order index ng Gallup. Kahanay natin ang iba pang ligtas na mga bansa tulad ng Australia, New Zealand, Poland at Serbia, habang nanguna naman ang Singapore at Turkmenistan na may law and order index na 97.

Sa naturang pagsasaliksik, tinanong ang respondents kaugnay sa kanilang kumpiyansa sa lokal na kapulisan ng kanilang bansa. Itinanong din kung sa pakiramdam nila ay ligtas kung maglalakad sa gabi at kung nakaranas ba sila ng karahasan sa nakalipas na huling 12 buwan.

Naniniwala ako sa naging resulta ng pag-aaral na ito na maituturing na isang scientific research. Ginamitan nila ng science o agham ang masusing pag-aaral at hindi naman natin maaaring pabulaanan ang resulta ng seryosong pagsisiyasat gamit ang siyensya.

Bilang dating PNP chief na nanungkulan ng dalawampu’t isang buwan, personal kong nalalaman ang pagnanais ng bawat isa sa hanay ng kapulisan upang mapanatiling payapa ang mga komunidad sa ating bansa, liban pa dito ang paghuli sa mga drug pusher at adik na kadalasan ay nasasangkot sa pagsasagawa ng krimen.

Ang pag-aaral na ito ng ‘Gallup’ ay nagpatotoo sa aking personal na karanasan simula pa noong huling bahagi ng taon 2016 kung saan tayo ay nilalapitan ng ating mga kababayan mula sa iba’t-ibang sektor ng lipunan upang ipahayag ang kanilang pasasalamat dahil sa ang pakiramdam nila ay mas ligtas at tahimik na ang mga kominidad sa bansa matapos nating ilunsad ang war on drugs. Talagang naibigay natin ang mas ligtas na mga kalsada sa ating mga kababayan.

Ang programang naglagay sa kulungan ng mga pasaway na drug personalities at nagpabago naman sa kanilang mga biktimang adik na nakabalik sa kanilang mga pamilkya at muling naging produktibong mamamayan sa ating lipunan ay talaga namang nag bunga at naramdaman ng tao. Lahat sila ay nagpapasalamat sa administrasyong Duterte na may ‘political will’ upang maayos at matagumpay na maisagawa ang naturang programa, bagay na hindi pinag tuunan ng sapat na pansin ng mga nakaraang administrasyon.

Ito rin ay nakapagpapatibay sa patuloy na mataas na tiwala ng ating mga kababayan kay Pangulong Duterte at kanyang gabinete. Patuloy na nagkakamit ng napakataas na rating ang Pangulo dahil nakikita at nararamdaman ng mga Pilipino ang kaseryosohan ng kasalukuyang administrasyon na tuparin ang mga programa nito sa peace and order, inclusive growth at economic development.

Maliban sa pangangalaga sa peace and order ng bansa, nais din ng Pangulo na ipagpatuloy ng PNP ang laban nito kontra insurgency at komunismo kasama ng Armed Forces of the Philippines. Sang-ayon ako sa utos na ito ng Pangulo, dahil naapakarami nang giyera ang aking pinagdaanan laban sa mga NPA at talagang seryoso ako sa pagtutol sa kanilang mga gawain na maituturing na nga bilang ‘acts of terror.’ Sila ay maaari nang ituring na mga teroristang bukod sa naghahasik ng karahasan ay nanloloko pa ng marami sa ating mga kababayan.

Hangad ko lamang at palaging dasal sa Panginoon, nawa’y patuloy nating makamtan ang pang-matagalang kapayapaan at palaging maging ligtas ang lahat ng ating mga kababayan.

Patuloy tayong magsisikap sa Senado, bilang Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na makapag-balangkas ng mga epektibong batas na tutugon sa pangangailangan na ito. Sagot kita, Itaga mo sa Bato!