Ligtas at makabuluhang Pasko para sa buong pamilya

Anim na araw na lang, Pasko na!

It’s the most wonderful time of the year, ika nga ng isa sa mga paborito nating kantang Pamasko. Ngunit wala nang mas sasaya pa sa Paskong ligtas ang buong pamilya mula sa banta ng virus, ano pa mang sakit, at kapahamakan.

Para mas maging ligtas, masaya, at makabuluhan pa rin ang ating selebrasyon sa gitna ng pandemya, ito ang mga pwedeng gawin:

1. Mag-simba nang sama-sama, pero gawin muna itong online. Napakahalagang ipagpaliban muna ang pagpunta sa matataong lugar, lalo na kung mayroong kasamang nakatatanda.

2. Mag-noche buena kasama ang pamilya at iwasan munang mag-imbita ng mga bisita, kahit mga kamag-anak. Limitahan lamang ang salu-salo sa mga nakatira mismo sa inyong bahay. Kahit ang mga kapitbahay ay huwag na muna nating imbitahan, para sa kaligtasan ng bawat isa. Maghain rin ng masusustansiyang pagkain para maiwasan ang pagkakasakit.

3. Kung kaya naman at may internet connection, online na lang muna mamili ng mga regalo at ilang pangangailangan. Unahing tangkilikin ang mga kakilala na nagbukas ng negosyo at napasabak sa online selling dahil sa lockdown. Nakatulong ka na, nabawasan pa ang posibleng exposure kada lalabas para mamalengke o magpunta sa mga pisikal na tindahan.

4. Kung hindi naman maiwasang lumabas upang mamili, siguraduhing isang lakaran na lang para hindi na kailangang lumabas nang maraming beses. Planuhing mabuti ang lakad at Ilista ang mga ihahanda para sa noche buena at mga pahabol na ireregalo. Isabay na rin ang pagbili ng bagong damit ng mga bata.

5. Ipagpaliban muna ang reunions at pagkikita-kita nang personal. Kung may kakayanan, gawin na lang muna ang pagtitipon sa pamamagitan ng mga video chat services online. Pwedeng magsagawa ng isang ‘virtual noche buena’ o ‘virtual Chrismas reunion’, kung saan posibleng makasama rin ang mga kakilalang naninirahan abroad.

Para sa marami, ang Pasko ay sumisimbolo sa kagalakan, kapayapaan at kapanatagan ng damdamin. Nabago man ng COVID-19 ang paraan ng ating selebrasyon, dapat ay mananatili sa ating puso ang tunay na diwa at kahulugan ng pagdiriwang na ito.

Ang Pasko nawa ay patuloy na magbigay ng pag-asa sa ating lahat na sa gitna ng kadiliman ay sisilay muli ang liwanag at lingap ng pagmamahal ng Diyos, tulad nang ipagkaloob nya ang kanyang anak na si Hesus. Mula sa aming pamilya, ang aking pagbati sa inyo ng isang maligayang Pasko!