Ligtas ang bakuna kontra tigdas

Lubos na nakakaalarma ang mahigit 17,000 kaso ng tigdas na naitala sa ating bansa mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon. Ang tigdas ay isang sakit na puwedeng maiwasan sa pamamagitan ng bakuna na libreng binibigay ng Department of Health (DOH).

Nakababahala ang biglang pagtaas ng kaso ng tigdas mula mahigit 3,000 lamang noong nakaraang taon patungo sa mahigit 17,000 ngayong taon.

Hindi nakapagtataka kung umakyat pa ito ng 18,000 sa katapusan ng 2018. Nakakapanghinayang din sapagkat noong 2012 ay zero na ang mga kaso ng tigdas sa ating bansa. Ang madaming kaso ng tigdas ngayong taon ay isang malaking dagok sa programa ng pamahalaan sa kalusugan.

Ayon sa DOH ang isa sa naging matinding dahilan ng pagtaas ng kaso ng tigdas ay ang pagkatakot ng mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak laban sa iba’t ibang mga sakit. Maraming mga magulang ang kinuwestyon hindi lamang ang kahusayan ng programa sa pagbabakuna ng pamahalaan kung hindi ang kaligtasan nito.

Marami sa ating mga magulang ang nadala ng maling akala. Ayon sa World Health Organization (WHO), bumagsak ang trust rating sa pagbabakuna mula 93% noong 2015 pababa sa napakababang 32% ngayong taon.

Ang masakit pa nito, 18 katao sa Malapatan, Sarangani ang naitalang namatay dahil sa tigdas kamakailan, kung saan karamihan sa kanila ay kabataan. Ang iba pang lugar kung saan may mga naitalang namatay mula sa tigdas ay sa Davao Region, Soccsksargen, Central Luzon at sa NCR.

Nagkaroon din ng outbreak ng tigdas sa Negros Oriental, Zamboang­a City, Davao region, Davao City at sa isang barangay sa Taguig City.

Ayon mismo kay Health Sec. Francisco Duque, ligtas at nakakaprotekta laban sa tigdas at iba pang panguna­hing sakit ang bakuna na binibigay ng gobyerno. Walang dahilan kung bakit dapat itong katakutan. Mas matakot dapat ang mga magulang sa pinsala na puwedeng idulot ng tigdas lalo na sa mga maliliit na sanggol.

Ilang milyong buhay na ang naisalba ng dahil sa programa ng pagbabakuna ng pamahalaan. Iyan ay kinompirma mismo ng DOH. Huwag nating katakutan ang pagbabakuna sapagkat ito ay mahalaga sa kalusugan at sa kinabukasan ng ating mga anak.

Pagdating sa usapin sa pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan ng mga gamot at bakuna, sundin natin ang payo ng mga totoong eksperto ng kalusugan upang hindi mapahamak ang ating mga anak at buong pamilya. May mandato ang DOH na pangalagaan ang kalusugan ng ating mga pamilya at buong bayan, suportahan natin ang kanilang mga programa. Huwag maniwala sa mga haka-haka.

***

Sa mga nagnanais na magpadala ng katanu­ngang pangkalusugan at pangkababaihan kay Senator Risa Hontiveros, sumulat lamang sa itanongkayrisa@gmail.com.