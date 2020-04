Ligo pabibo sa COVID crisis may endo naman

Sumingaw ang baho ng A. Tung Chingco Manufacturing Corp., ang gumagawa ng mga produktong Ligo sa bansa, matapos ihayag ng may-ari nito na direkta nilang ibibigay sa mga ospital at non-government organizations ang kanilang donasyon imbes na padaanin sa gobyerno.

Lumutang nitong Sabado, Abril 4, ang mga paglabag sa karapatan ng manggagawa ng kompanya, tulad ng labor only contracting o endo.

Noong Pebrero 11, 2020, ipinasara ng Valenzuela local government at ng Department of Environment and Natural Resources dahil sa patong-patong na paglabag ng kompanya.

“LIGO workers, who are mostly contractual, are suddenly left unemployed without any assurance if they will receive any compensation or if they will still have their jobs back. CTUHR have received reports of many worker’s rights violations of ATC through the years, such as labor only contracting, forced overtime, long working hours and unsafe working conditions.” ayon sa pinost ng Center for Trade Union and Human Rights noong Pebrero 14,2020.

Muli naman daw nagbukas ang kompanya noong Pebrero 17,2020 subali’t hindi na nakabalik ang karamihan sa 400 nagtatrabaho sa ATC.

Pinanindigan naman ng CTHUR ang pinost nilang statement sa Facebook noong Pebrero 14,2020 pero umapela sila na huwag itong gamitin ng “entities with malicious intent.”

May ilang araw nang pinipitik ng Ligo ang gobyerno sa paghawak sa coronavirus crisis.

Una itong nag-post sa social media tungkol sa kahalagahan ng nutrition facts sa transparency. May larawan din ito ng dalawang Ligo sardines na may kalakip na caption na “Did someone ask for a breakdown? Sorry we’re late.”

Ilang netizen ang nagsabing patama ito sa P275 bilyong inaprobahan ng Kongreso para magamit ng Duterte Administration sa pag-ayuda sa 18 milyong mahihirap na pamilyang apektado ng enhance community quarantine.

Nag-post din ang LIGO tungkol sa “quality testing” na siyang patama naman sa kabagalan ng Department of Health na ipatupad ang mass testing. Nagpost din sila sa kahalagahan ng social distancing. Ang sinasabing nasa likod ng mga advertisement na ito, na may halong political statement, ay ang tatlong magkakapatid na Tung.

Pero nitong huli, tinumbok na ni Ligo vice president Mikko Lawrence Tung na direkta nilang ibibigay sa mga ospital at NGOs ang kanilang donasyon

Dahil dito ay kinuyog ito ng mga netizen at naging viral sa social media ang #boycottligosardines nitong Sabado, Abril 4.

Bukod kay Mikko Lawrence Tung, ang iba pang nasa likod ng kompanya ay sina Mark Gregory Tung na siyang vice president for Sales and Marketing at Michael Kevin Tung na siyang vice president for Advertising and Promotion.