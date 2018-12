Ligang Basketboleros ni Adora, Ocampo

May bago na namang liga na magaganap sa Brgy. Holy Spirit sa Quezon City-ang Basketboleros tournament sa pamumuno ni manedyer Jayson Adora at coach Eugene Ocampo –kapwa beterano sa torneo at may layuning tumulong sa kabataan.

Kaya bilang AMA sports director ay sumusuporta kami sa ganyang programa kung saan ‘di na kami nag-atubiling sumali sa edad na 16-U at 19-U. Alam naman natin na maraming kabataan na magagaling na nagla­laro sa mga barangay na hindi lang nabibigyan ng tamang exposure para makapaglaro sa maga­gandang eskuwelahan.

***

Maganda ang pina­pakitang programa ng mga Kabitenyo mula Imus sa larangan ng basketbol sa pagtitiyaga ng 2 masipag na City Councilor ng Imus– Mon Arguelles at L.A. Deocadis. Sila ang nagtitimon ng programa ng isports kung saan nagmula ang AMA Online PBA D-LEAGUE player na si Luke Parcero. Si Luke ay isa sa inaasahan ng team AMA at sana’y magkaroon ng tsansa na makatulong ang AMA management sa mga ganitong proyekto sa Cavite kung saan may mga eskuwelahan at sangay ang AMA University

***

Binabati namin ang Magnolia at Alaska sa magandang laban nila nu’ng nakaraang araw na pinagwagian ng Magnolia, 4-2 sa serye. Hindi matatawaran ang galing na ipinamalas ni Paul Lee sa tropa at ang kanilang guward­yang si Mark Barroca na tinanghal na Finals MVP. Buhay na buhay din ang laro ng Alaska bagama’t talo sila, pero pinakita ni Vic Manuel, Rome Delarosa, Jv Casio at Jeron Teng ang never say die attitude hangang matapos ang series ng PBA.

***

Tuloy pa rin ang pa-tryout para sa AMA Online PBA D-League school base team tuwing Lunes, Miyerkoles at Biyernes, 10 am sa AMA University wooden court sa Project 8 Villa Arca Subd., Quezon City. Pang pitong taon sunod nang kasali ang AMA na 70% ay purong mag-aaral lang at walang foreigner. Sa darating na season ay ganun pa rin ang gagawin ng AMA para mabigyan ng chance ang mga Pinoy player na makalaro ng PBA.