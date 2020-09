Lifestyle check hindi bet ng Malakanyang

Sinang-ayunan ng Malacañang ang utos ng Ombudsman na itigil ang lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno na hinihinalang sangkot sa katiwalian.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na may punto si Ombudsman Samuel Martires dahil napakadaling magtago ng kinurakot at kahit imbestigahan ay mahirap matukoy kung nangulimbat ito o hindi mula sa gobyerno.

Maaari aniyang magpanggap ang isang opisyal ng gobyerno ng simpleng uri ng pamumuhay o gumamit ng dummies sa kanilang mga nakaw na yaman.

“Mukhang tama si Ombudsman kasi napakadali pong magtago ng ill-gotten wealth. Time have changed, they could used dummies for their bank deposits and can pretend to have modest lives even if they have trillions and billions kf ill-gotten wealth,” ani Roque.

Sinabi ng kalihim na iginagalang nila ang desisyon ng Ombudsman dahil magiging epektibo lamang ang lifestyle check kung ang iniimbestigahan ay walang kahihiyang ilantad ang mga kinurakot sa gobyerno.

Mas matimbang kay Ombudsman Martires ang mahigpit na implementasyon ng anti-money laundering law dahil dito makikita kung ang kita ba ng isang nasa gobyerno ay angkop sa mga nakatagong yaman nito. (Aileen Taliping)