Lifesavers ibabangon ni Ceballos, Meneses

Mga laro ngayon:

(Bacoor STRIKE gym)

2:00pm — Cignal vs Marinerang Pilipina

4:00pm — F2 Logistics vs Foton

6:00pm — Sta. Lucia vs Generika-Ayala

PAKAY ng Generika-Ayala Lifesavers na maibalik ang kanilang winning ways pagharap nila sa Sta. Lucia Lady Realtors sa Philippine Superliga Invitational Conference ngayong araw sa Bacoor STRIKE gym sa Bacoor City.

Magsisimula ang banatan alas-6 ng gabi kung saan hangad ng Lifesavers na makabangon agad mula sa pagkakadapa kontra F2 Logistics Cargo Movers sa kanilang huling laro.

Sasandalan ng Lifesavers sina Ria Meneses, Fiola Ceballos, Patty Jane Orendain at Kat Arado para makuha ang inaasam na panalo.

Ayon kay Generika-Ayala head coach Sherwin Meneses importante sa kanila ang panalo papasok sa krusyal stretch ng nasabing tournament.

“Every game is important so we must make the most out of every opportunity to take the win,” saad ni Meneses, “We are currently tied with Sta. Lucia and we need this win to boost our chances.”

Tangan ng Lifesavers ang 1-2 win-loss card, nasa third spot sila ng Group B.

Tulad ng Generika-Ayala, tangka rin ng Lady Realtors na masilo ang panalo kaya ibabangga nila ang kanilang malulupit na spikers na sina Amanda Villanueva, Pam Lastimosa at Amy Ahomiro.

Samantala, magtatapat sa alas-2 ng hapon ang Cignal HD Spikers at Marinerang Pilipina Lady Skippers habang magkakaldagan ang F2 Logistics at Foton Tornadoes. (Elech Dawa)