Life Insurance o Bank Savings?

Ngayong panahon ng pandemya, hindi na maikakaila ang halaga ng pag-iipon.

Ang ipon, maliit man o malaki, ay siguradong makatutulong sa mga biglaan o hindi inaasahang gastusin.

Ngunit saan nga ba dapat mainam ilagay ang pinaghirapang ipon? Mas mabuti bang gamitin ito pambili ng Life Insurance o ideposito ito bilang savings sa bangko? Ano nga ba ang pinagkaiba ng life insurance sa savings account?

Ayon sa ating batas, ang Life Insurance ay isang kasunduan o kontrata sa pagitan ng isang tao (insured) at ng insurance company. Sa pamamagitan ng pagbayad ng premium, binibigyang proteksyon ang buhay ng isang tao (insured) laban sa mga panganib o emergencies (insurable event), tulad ng pagkakasakit, aksidente, o pagkamatay. Kung sakaling mangyari ang insurable event habang aktibo ang insurance policy, ang mga itinakdang beneficiary nito ay agad na makakukuha ng kabayaran o lump sum payout mula sa insurance company. Ang payout o perang makukuha sa Life Insurance ay maaring gamitin ng pamilya ng nawalan upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sa madaling sabi, kapalit ng pagbayad ng premium, magsisilbing proteksyon ang insurance laban sa mga hindi inaasahan at iniiwasang mga pangyayari.

Kaibahan sa pagkuha ng life insurance, ang perang naipon sa isang savings account ay nakadeposito lamang sa bangko na maaring kumita ng maliit na interest sa pagdaan ng panahon. Ang savings account ay nagsisilbing alkansyang madaling paglagyan at pagkuhanan ng pera dahil na rin sa dami ng ATM machines at serbisyo ng online banking. Kung susuriin, mayroong mga benepisyo ang life insurance na hindi maibibigay ng isang savings account.

Gayunpaman, ang desisyong pagkuha ng insurance at ng savings account ay may kaniya-kaniyang pakinabang depende na rin sa iba’t ibang pangangailangan ng tao. Kaya nga naman mainam na suriin ang bawat isa at alamin kung ano ang mas angkop sa iyong sitwasyon. Ito lamang ay simpleng paliwanag at hindi dapat tanggapin bilang payong pinansyal. Mabutihing kausapin ang inyong financial advisor para sa inyong mga karagdagang katanungan.

“Mas mainam na ang nakakasiguro”