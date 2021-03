‘Life, God, Mission’ sa Kumu

Magnilay-nilay ngayong Semana Santa at samahan sina Fr. Tito Caluag, Claudio Lopa, at Sean Michael Afable sa “Life, God, and Mission” kung saan pag-uusapan nila ang mahahalagang aral mula sa paglalakbay ni Hesus tungo sa muling pagkabuhay tuwing 11:30 AM ngayong Huwebes Santo hanggang Sabado de Gloria sa kumu.

Magsimba ngayong Easter Sunday sa pamamagitan ng “Kumunity Mass” na pangungunahan ni Father Tito, 11 AM, na susundan ng “Kumustahan with Fr. Tito Caluag,” 11:30 AM.

