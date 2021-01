May pinatunayan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa nakalipas na mga araw.

Ito ay ang pananagutan ng isang opisyal ng pamahalaan.

Bagama’t iniimbestigahan pa ang pangyayari, minabuti na n’yang magbitiw bilang “contact tracing czar”.

Ayon kay Magalong, ang accountability sa katulad n’yang opisyal ay mataas.

Nakita n’ya diumano ang ilang paglabag sa minimum health protocols ngunit ‘di nya pinansin o pinigilan ito gayon na may katungkulan s’ya bilang isang pinuno ng lungsod at kasapi ng IATF na dapat ay nangunguna sa pagsugpo ng pagkalat ng Covid-19.

“Lapse of judgment” ayon sa kanya na ‘di agad kumilos para sawayin o ipatigil ang birthday party ng isang kilalang celebrity.

Buhay pa ang ideyalismo ng mga kagaya ni General Magalong.

Aniya, dapat tignan ang accountability ng isang high ranking official sa pagpapatupad ng tama at kung may pagkukulang ay dapat nang magbitiw sa puwesto.

Ito lang daw ang makapagtatama sa maling n’yang nagawa.

“With great power comes great responsibility.”

‘Yan ang sabi ng tiyuhin ni Peter Parker a.k.a. Spiderman na si Uncle Ben nang madiskubre nya ang kapangyarihang taglay ng isa sa ating paboritong superhero.

Ani pa ng Mayor at General, pandemic authorities should lead by example.

Sariwang hangin ito kung maituturing lalo na at nasa gitna pa tayo ng pandemya dahil sa coronavirus.

Sa gitna ng hamon ng krisis na ‘to, ang mga eksperto sa Risk at Crisis Communication ay nagsasabi na ang perception at trust, dalawang konsepto sa pangunahing theory ng communication discipline na ‘to, ay dapat mangibabaw.

Ang paningin at pang-unawa ng publiko ay katumbas ng kanilang pagtitiwala sa gobyerno lalo na sa mga pinuno nila.

Ang bilib at pananalig sa mga lider ay napakahalaga upang ang mga tao ay sumunod sa utos ng pamahalaan.

Kung mababa ang tiwala ng tao sa gobyerno, ang kanilang pananaw sa mga pangyayari ay mahina rin.

Kung kulang ang tamang reaksyon ng tao sa pandemya, ito ay dahil sa ipinakikitang halimbawa ng mga namumuno.

Ang balita ukol sa korapsyon sa pagbili ng pamahalaan ng bakuna, ang pagpapawalang-sala sa mga kilalang tao na lumabag sa health protocols, at ang ‘di pantay na pagtrato sa isang ambulant vendor ng mga operatiba ng isang pamahalaang lungsod ay nakaaapekto sa pananaw ng mga mamamayan.

Pansin ng mga nagmamasid, nakumpiska na ang paninda ay nayukaran pa ang pagkatao ng kawawang lalaki na maaaring naghahanap lamang ng pagkakakitaan.

Kung nakalulusot nga naman sila ay wala na yata na maniniwala sa ipinatutupad na batas at kautusan ng pamahalaan.

Nais man natin na ‘di negatibo ang pananaw ukol sa mga pangyayari ay nababalutan tayo ng madilim na kaisipan dahil sa ating mga nakikita.

‘Pag gumuho ang tiwala at respeto ng mga tao sa gobyerno ay lalo pang lumalala ang problema bunsod ng Covid-19.

Habang humahaba ang pananatili ng virus na ‘to sa ating bansa, dumarami rin ang social at economic conflicts na ating dinaranas.

Kahit na nga magpabakuna, ang mga tao ay ‘di pa rin maaaring magpabaya sa kanilang kalusugan.

May ilang sektor din na may kakaibang pananaw sa pagpapabakuna.

May takot at agam-agam sila dahil baka daw sila ay maging “guinea pig”.

Ilang tao rin ang nagsasabi na ‘di pa rin nila lubos na naiintidihan pa ang virus na ‘to samantalang may panibago na nga na variant na ayon sa ilang pag-aaral ay direktang nakapipinsala sa mga kabataan.

Ang technical at scientific information ukol sa virus at sa bakuna laban dito ay kailangan nang ipaintindi sa mga tao saan mang sulok ng bansa.

Komiks ba, bulletin board kaya, radyo o signages ang mabisang paraan ng pakikipagtalastasan sa madla ay dapat gamitin?

Ano mang teknolohiya ay kulang pa para ipakalat ng tamang impormasyon sa panahon na ang social media ay ginagamit sa paghahasik ng misinformation.

Ang lakas na nga ng “digital divide” ay nasa gitna pa tayo ng kakalungan sa tamang kaalaman sa pagiging mabuting “netizen” at responsible na content producer at consumer ng social media.

Ito naman bilang mamamayan ay ang ating pansariling accountability.