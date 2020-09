Lider ng Mindanao gang utas sa buy-bust

Patay ang kinikilalang lider ng ‘Batang Mindanao 29’ gang matapos ang naganap na shootout at makuhanan ng baril at droga sa ikinasang buy-bust operation ng Zamboanga del Norte-PNP, kamakalawa sa Barangay San Vicente, Katipunan, Zamboanga Del Norte.

Nakilala ang suspek na si Arbeb Cenas Batingal, nasa hustong gulang, isang high-value target (HVT) drug personality, at may kinahaharap na kasong murder at frustrated murder.

Ayon kay Capt. Edwin Duco, Police Regional Office-9 (PRO-9) information officer, isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at Zamboanga del Norte-PNP ang anti-drug operation alas-10:00 Huwebes ng gabi sa Brgy. San Vicente, Katipunan, Zamboanga Del Norte matapos magpositibo sa tip na nasa lugar ang suspek.

Nakatunog umano ang suspek na pulis ang kanyang nakatransaksyon sa iligal na droga kaya agad na nagpaputok at tinamaan ang isang PDEA operative subalit ligtas naman dahil sa suot na bulletproof vest.

Dead on arrival ang suspek na nagtamo ng tama ng bala sa tiyan habang nakuha naman pa sa kanya ang isang 9-mm pistol with nine ammunition, isang hand grenade, P200 marked money at P25,000 halaga ng shabu. (Vick Aquino)