Lider ng Aegis Juris mabubulok sa kulungan

Posibleng habambuhay nang makulong sa superbisyon ng Office of the Sergeant-At-Arms (OSAA) ng Senado si Arvin Balag, ang presidente o grand perfectus ng Aegis Juris fraternity, kapag hindi pa rin ito nagsalita at patuloy na magsinungaling kaugnay sa pagkamatay sa kanilang hazing kay Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III.

Babala ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson, chairman ng Senate committee on public order and dangerous drugs, maaaring manatili si Balag sa kustodiya ng OSAA hangga’t hindi ito nakikipagtulu­ngan sa imbestigasyon ng Senado sa kaso ni Castillo.

May posibilidad din aniya na mailipat sa Pasay City Jail si Balag kung nanaisin ng komite.

“Maliwanag sa rules namin ‘yan. Na under the supervision ng OSAA maski saang detention facility puwede sila doon.

If you recall ang case na napakatagal sa Muntinlupa hanggang sa SC (Supreme Court), ang sabi ng SC tama ang Kongreso riyan na siya ikulong maski walang hangganan hanggang ‘di siya nagko-cooperate kasi malinaw sa rules ‘di lang naman ang ‘di nag-honor ng subpoena kundi naroon na at sige pa ang pagsinungaling at evasive sa sagot, which actually happened in the case of Balag and the ­others,” ayon pa kay Lacson.

Samantala, sinabi naman ni Senador Juan Miguel ‘Migz’ Zubiri na maituturing na ‘most guilty’ si Balag sa kaso ng pagkamatay ni Castillo kung pagbabatayan ang pahayag ng isa pang miyembro ng Aegis Juris na si John Paul Solano.

“Lumalabas sa statement ni Solano siya ang most guilty together with (Axle Munro) Hipe, (Oliver John Audrey ‘Ojay’) Onofre, (Mark Anthony) Ventura at a certain Zac (Abulencia) and Dan (Ragos). Ang key dito ay ang driver ni (Ralph) Trangia,” ayon sa text message ni Zubiri sa Abante.

Dahil dito, ipatatawag aniya ng komite sa susunod nilang pagdinig ang drayber ni Trangia na si Romeo Laboga.

Una nang sinabi ni Solano sa pagdinig ng Senado na si Balag ang nag-utos na magsinunga­ling sa mga awtoridad at i-deactivate ang kanilang mga Facebook account.

Ipinahayag naman ni Chief Inspector Rommel Anicete, hepe ng Homicide Division ng Manila Police District, na sina Balag at Hipe umano ang dapat na patawan ng pinakamabigat na parusa sa sinapit ni Castillo.





Aniya, si Balag ang namumuno sa frat at nag-uutos sa ibang opisyal at mga miyembro ng mga dapat gawin sa kanilang aktibidad, kabilang ang welcoming rites sa mga neophyte.

Si Hipe naman ang pangunahing recruiter ng mga bagong miyembro at nangangasiwa sa initiation rites.

Hindi aniya gagalaw si Hipe kung wala itong basbas ni Balag.

Sinabi naman ni Department of Justice (DOJ) Secretary Vitaliano Aguir­re II na nakasalalay sa ihahain na affidavit ni Balag kung ito ang lalabas na pinaka-guilty sa lahat ng suspek sa Atio slay.

Pag-aaralan aniya ng DOJ ang affidavit ni Balag pero kung lalabas na hindi ito ang pinaka-guilty ay maaari rin ikonsidera ang kanyang testimonya para mailagay siya sa Witness Protection Program ng gobyerno.

“If he applies, his affidavit would have to be assessed to determine if he is not the most guilty. As long as it would appear that he is not the most guilty, his application could be favorable considered,” ayon kay Aguirre.