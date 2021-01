Lider kabataan, pag-asa ng bayan

Noong 2019 elections, lumikha ng ingay ang pagkakapanalo ng ilang batang politiko sa Kalakhang Maynila matapos nilang talunin ang mga kalabang inuugat na sa puwesto. Ito’y isa lamang Indikasyon na nagsawa na ang mga botante sa pamamalakad ng mga dating nakaupo kaya’t gustong nilang makakita ng bagong mukhang magsisilbi sa kanilang bayan.

Pero iilan pa lamang ang mga batang nakaupo ngayon sa lokal na pamahalaan at sa lehislatura. Kailangan pa natin ng maraming batang public servant na magpapalaganap ng transparency at hindi tumatakas sa mga pagkakamali at pananagutan sa gobyerno.

Isa po sa isinusulong ng inyong lingkod ang paghubog ng mga bagong mukha sa serbisyo publiko. Kaya naghain po tayo ng panukalang batas upang magkaroon ng Public Administration and Governance Scholarship Program. Katuwang natin sa pagsusulong ng panukala ang kasamahan ko sa Ako Bicol Partylist na si Cong. Alfredo Garbin, Jr.

Upang masiguro na ang karapat-dapat lamang ang mabibigyan ng scholarship, nagpanukala tayo ng mga kuwalipikasyon. Ang aplikante ay kasama dapat sa top 10 ng high school graduating class, apat na taong residente ng munisipalidad, may good moral character at maayos na kalusugan.

Marami na pong scholarship program na inaalok sa mga kuwalipikadong estudyante, tulad sa mga gustong maging guro, scientist at iba pa. Ngunit wala pang programang nakatuon sa paglikha ng public leaders na titingalain sa malinis na serbisyo publiko at tunay na pagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino.

Masama kasi ang impresyon kapag pinag-uusapan ang trabaho sa gobyerno. Ang kalimitang puna ay para lang daw sa mga ‘di kuwalipikado, may kapit, tamad o kaya’y corrupt ang government service. Kaya ang mga batang idealistic at may malalim na pagmamahal sa bayan ay hindi kumukuha ang kursong public administration.

Umaasa ang inyong lingkod na mababago natin ang maling paniniwala ng ibang kabataan ukol sa public service kung maisasabatas ang ating panukala. Sa aking pananaw, kung nais nating magkaroon ng tunay na pagbabago sa bansa, kailangan na ang uusbong na mga bagong lider ay yaong siksik sa kaalaman, tapat at hindi matatawaran ang integridad.

Sa ngayon po ay abala ang inyong lingkod at ang AKB sa pagtulong sa mga kabataan upang magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Tuloy-tuloy po ang distribusyon ng Ako Bicol Partylist ng tulong pinansiyal sa mga kabataang Bicolano sa ilalim ng “Tabang sa Edukasyon” program. Kaya nga labis na nagpapasalamat sa atin ang mga lokal na opisyal ng gobyerno, tulad ni Albay Gov. Al Francis Bichara.

Minsan pong sinabi ng ating Pambansang Bayani na si Gat Jose Rizal na “Ang kabataan ang pag-asa ng bayan.” Mangyayari po ito kung may mga gabay sa paghubog ng kabataan bilang mga mapagkakatiwalaan at mahusay na public servants balang araw.