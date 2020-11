Libu-libong pamilya sa paligid ng Mayon pinalilipat ng Phivolcs

Inirekomenda ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ang paglilipat ng libu-libong pamilya na nakatira sa mga lahar at mudflow path area sa paligid ng bulkang Mayon.

Partikular na tinukoy ng Phivolcs ang hindi bababa sa tatlong bayan at isang lungsod sa lalawigan ng Albay.

Ang rekomendasyon ng Phivolcs ay isinumite kay Albay Gobernador Al Francis Bichara para sa kanyang pagsasaalang-alang at aksyon.

Sinabi ni Paul Alanis, Phivolcs resident volcanologist, na nagrekomenda ang ahensya matapos matagpuan ng task force nito ang matinding peligro mula sa daloy ng lahar na kinakaharap ng mga residente sa mga barangay ng Travesia, San Francisco at San Rafael, lahat sa bayan ng Guinobatan; Tumpa sa bayan ng Camalig; Busay sa bayan ng Daraga; at ang mga barangay ng Bantayan at Quinastillohan, kapwa sa Tabaco City.

Isinagawa ng ahensya ang risk assessment para madetermina ang laki ng lahar at volcanic debris na madaling bumagsak sa mga dalisdis ng Mayon Volcano matapos itong kumawala dahil sa tatlong magkakasunod na bagyong tumama sa bansa na lubhang nakaapekto sa Bicol.

Dagdag ng Phivolcs, ang isang pag-agos ng lahar o pagbaha ay maaaring maging mapaminsala at maaaring makamatay ng mga tao sa Albay at makasira ng daan-daang mga bahay, bukid at imprastraktura.

Ipinahihiwatig sa lahar data ng Phivolcs na 171 na barangay sa paligid ng mga dalisdis ng bulkan at river channel ay mga “high-risk area” para sa lahar at mudflow, 72 barangay ang prone sa pag-agos ng lava habang 40 barangay ang nanganganib sa pyroclastic blast. (IS)