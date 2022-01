Libreng tuition fee sa QCU inaprub ng CHED

Isinama ng Commission on Higher Education (CHED) ang isang unibersidad sa lunsod ng Quezon para makapagbigay ng libreng ‘college education’ gaya ng iba pang kolehiyo at unibersidad sa Metro Manila.

Ang programang ito ng CHED ay hango at bunga ng Unified Financial Assistance System for Tertiary Education Act, o UniFAST, isang komprehensibong batas na Republic Act 106871, na naglalaan ng pondo at mekanismo upang makapagbigay ng libreng college education sa mga kabataang nagnanais magkolehiyo ngunit walang sapat na kakayahang tustusan ang kanilang pag-aaral, partikular na ang mga kapus-palad.

Kabilang sa unibersidad na may libreng tuition fee ang Quezon City University (QCU), na nabigyan ng ‘Institutional Recognition’ noong nakaraang taon. Bukod sa libreng tuition, nagbibigay din ang QCU ng mga ‘top of the line’ laptop. May kasama pa itong ‘pocket Wi-fi’ para sa bawat estudyante.

Sa pahayag ni Theresita V. Atienza, Pangulo ng QCU, sa ngayon ay 10,425 college students na ang nakapag-enroll sa ilalim ng nasabing programa ng CHED para sa academic year na 2021-2022, at kumukuha ng iba’t ibang kurso gaya ng Bachelor of Science in Entrepreneurship, Information Technology, Electronics Engineering at Accountancy.

Ang mga gadgets ani Atienza ay galing sa inisyatiba ng lokal na pamahalaan ng lunsod o alkalde ng lunsod na nagpursige ring mapapayag ang CHED na maisama ang QCU sa programa nitong UniFAST.