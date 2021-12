Libreng sakay tinigil, LTFRB tuyot na pondo

TINAPOS na kahapon ang programang libreng sakay ng pamahalaan para sa mga essential worker at authorized persons outside residence (APOR), ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

Ayon sa LTFRB, ito ay dahil ubos na ang pondo para sa Service Contracting Program Phase II.

“Based on the monitoring reports of the LTFRB, it showed that the overall funding [for the program] has been consumed,” ayon ng LTFRB.

Sa ilalim ng naturang programa, ang mga kinon­tratang PUV driver ay binabayaran ng fixed rate kada kilometro ng kanilang biyahe, kahit ilan pa ang kanilang sakay na pasahero. (Mark Joven Delantar)