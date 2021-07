Libreng sakay tigil muna

Dahil sa pagtatapos ng Bayanihan to Recover as One Act (RA11494 Bayanihan 2) noong June 30, natigil ang Libreng Sakay Program ng DOTr at LTFRB simula sa unang araw ng Hulyo. Dahil sa expiration ng batas, natigil din ang paggamit sa P5 bilyon na pondo para sa mga programang nakatali sa Libreng Sakay, tulad ng Direct Cash Subsidy (para sa operators) at Service Contracting (para sa mga drayber).

Ang programang Libreng Sakay ay para sa mga healthcare workers, medical frontliners, essential workers at APORs, upang masiguro ang kanilang kaligtasan at kaginhawaan sa pagbiyahe, habang ginagampanan ang tungkulin laban COVID-19.

Sa huling ulat ng LTFRB, umabot sa 27.9 milyon pasahero ang nagpagsilbihan ng Libreng Sakay program sa buong bansa mula Marso 29 hanggang Hunyo 28, 2021. Punong-puno ang social media ng DOTR at LTFRB ng mga pahayag mula sa mga mananakay kung paano nakatulong ang Libreng Sakay sa kanilag buhay. Malaking bagay sa kanila ang hindi na maglaan ng pera sa pamasahe, at ipandagdag na lang sa iba pang pangangailangan sa araw-araw.

Sa pagsulong ng Libreng Sakay, hinikayat ang mga operator sa pamamagitan ng Direct Cash Subsidy Program. Sa programang eto, binigyan ang operator ng P6,500 sa bawat sasakyang tumatakbo. Eto ay tulong sa mga operators na nahihirapan makabawi ng kanilang kita dahil sa safety protocols na ipinatutupad sa mga pampublikong transportasyon.

May kabuuang P1.025 bilyon ang naipamahagi sa 90,262 operators sa buong bansa, katumbas ng 96.67% ng nakalaang pondo. Ang mga benepisyaryo ay mga operator ng Public Utility Bus (PUB), Point-to-Point Bus (P2P), Public Utility Jeepney (PUJ), Mini-Bus, UV Express, at FilCab.

Inilunsad naman ang Service Contracting Program, para makatulong sa mga drayber na lubhang naapektuhan ang kabuhayan dulot ng COVID-19. Sila ang magbibigay ng Libreng Sakay sa mga healthcare frontliners na patuloy na lumalaban sa COVID-19.

Sa mga drayber na sumali, tatanggap sila ng P20,000~P25,000 na one-time incentive. May dagdag na P7,000 bawat drayber na kasali sa programa kung magla log-in sa Systems app ng limang araw sa loob ng isang linggo. Bukod pa rito, babayaran din ang mga drayber ayon sa distansiya ng biyahe sa halagang P11 bawat kilometro sa mga jeepney drivers at P23.10 bawat kilometro sa mga bus drivers, may sakay man o wala.

Sa huling panayam ng LTFRB, iniulat na umabot sa 42,000 ang nagpalista na mga drayber sa programa. Pero 19,000 pa lang ang nakatanggap ng initial payout, at 8,347 lang ang nakatanggap ng one-time incentive. Nangako ang ahensiya na patuloy ang proseso ng pagbabayad kahit paso na ang Bayanihan 2.

Dahil nga sa expiration ng batas noong Hunyo 30, tumigil muna ang mga programa ng Libreng Sakay, Service Contracting at Direct Cash Subsidy. Ngunit umaasa ang LTFRB at DOTR na muling matutuloy ang mga programa mula sa pondo ng Republic Act 11518 o General Appropriations Act 2021 kung saan may nakalaang P3 bilyon sa budget ng LTFRB.

Ang problema, walang makapagsabi kung kailan ilalabas ang budget ng DBM at Malakanyang. Hindi pa ba sapat ang milyun-milyong mananakay, drayber at operator sa buong bansa para madaliin ang paglalabas ng budget?