‘Libreng sakay’ sa MRT tapos na

Tapos na ang maliligayang araw na libre ang pagsakay sa Metro Rail Transit Line 3 (MRT-3) na ikinasa ng halos tatlong buwang nakatulong sa mga pasahero mula March 28 hanggang June 30 ng “libreng sakay program” na handog ng administrasyong Duterte at Department of Transportation (DOTr).

Matatandaang inumpisahan ang “libreng sakay program” noong March 28 hanggang April 30, kasabay pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at bilang pag-alalay na rin sa mga pasahero na bumibiyahe mula Pasay City hanggang Quezon City, at muling pinalawig hanggang May 30 dahil sa pagpasok ng mga magagandang batikos mula sa mga mananakay at maging sa mga kritiko na dating nagbibigay ng negatibong opinion at ngayon ay nagbigay na ng magandang feedback sa programa ng pamunuan ng MRT-3 at DOTr kaya mas in-extend ang “libreng sakay program” hanggang June 30.

Ngayong tapos na ang programang libreng sakay ng MRT-3 Management, nagpapasalamat din sila sa mga pasahero na nakiisa at na-appreciate ang kanilang handog at asahan na mas pagbubutihin nila ang serbisyo sa MRT-3 sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. (Vick Aquino)