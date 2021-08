Libreng sakay sa MRT, LRT, PNR tuloy

INANUNSYO ng pamunuan ng MRT, LRT-2 at PNR na itutuloy ang libreng sakay program para sa mga pasahero na bakunado na, kahit ngayong modified enhanced community quarantine sa Metro Manila.

Nauna itong ginawa sa panahon ng ECQ o mula August 6. Pero ngayong nasa MECQ na ay extended ito.

Sinabi ng Department of Transportation, na para ito sa Authorized Person Outside Residence o APOR na may vaccination card.

Ang mga APOR kasi ang maaring sumakay sa pampublikong sasakyan ngayong MECQ na matatapos sa Agosto 31.

Sinabi ng MRT, LRT-2 at PNR, na kailangan lang na ipakita ang vaccination card sa security guard o sa station staff.

Uubra naman ang mga nakatanggap pa lang ng unang dose o pangalawang dose na.

Ipapakita lang ng APOR ang Certificate of Employment, PRC ID o company ID.

Ang oras ng free ride sa MRT ay tuwing 7am hanggang 9am at 5pm hanggang 7pm. Sa LRT-2 naman, may libreng sakay tuwing 5 a.m. hanggang 7 a.m. at 9 a.m. hanggang 5 p.m. (Kiko Cueto)