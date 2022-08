Libreng sakay ng MMDA umarangkada sa QC

Inilunsad kahapon ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang kanilang Libreng Sakay program na may layong maresolba ang problema sa mabigat na daloy ng trapiko sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City tuwing rush hour.

Ayon kay MMDA acting chairman Engr. Carlo Dimayuga III, pitong MMDA bus at dalawang army truck ang bibiyahe sa kahabaan ng Doña Carmen sa Commonwealth Avenue patu­ngong Quezon Avenue-Welcome Rotonda at pabalik mula alas-sais ng umaga hanggang alas-11:00 ng umaga at mula alas-tres ng hapon hanggang alas-sais ng gabi ng Lunes hanggang Biyernes.

Kabilang sa target na matulungan ng programa ang mga estud­yante na daragsa sa mga kalsada para sa balik-eskuwela ngayong taon.

“Ang peak dito is around 5:30 kaya tayo nagdagdag tayo ng 2 bagong bus, tuloy-tuloy po ‘yan and wala pa tayong plano na itigil,” ani Dimayuga. (Kiko Cueto)