Libreng sakay binokya sa budget

Walang inilaang pondo ang admninistrasyong Marcos para sa libreng sakay program ng Department of Transportation (DOTr) sa 2023.

Sa briefing na isinagawa ng House committee on transportation nitong Huwebes, sinabi ni DOTr Undersecretary Mark Steven Pastor na humingi ang ahensiya ng P12 bilyon para sa Service Contracting Program (SCP) subalit hindi ito naisama sa 2023 National Expenditure Program (NEP).

“So by next year, wala nang libreng sakay?” tanong ni Rizal Rep. Jojo Garcia Jr.

Sagot naman ni Pastor: “We requested P12 billion po for 2023 budget. However, hindi po siya naisama sa National Expenditure Program.”

Isinumite na ng Department of Budget and Management (DBM) ang NEP sa Kamara noong Lunes.

“We are appealing of course to our legislative branch of government, kung maaari pong mapondahan pa rin itong service contracting, upang next year po ay magkaroon pa ho ng pondo para sa libreng sakay,” dagdag pa ni Pastor.

Sinabi ni Pastor na nagamit na ng DOTr ang P7 bilyong pondo nito para sa libreng sakay program sa ilalim ng 2022 General Appropriations Act (GAA).

Ang dagdag na P1.4 bilyong pondo na ibinigay ng DBM ay gagamitin naman aniya upang maipagpatuloy ang pagbibigay ng libreng sakay hanggang sa Disyembre 31, 2022.

Samantala, sa ilalim ng NEP, may panukalang budget ang DOTr na P171.1 bilyon para sa susunod na taon. Tumaas umano ito ng 120.4% mula sa kasalukuyang P75.8 bilyon.

Inisyatibo ng DOTr at Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang libreng sakay program na inilunsad noong 2020 alinsunod na rin sa Republic Act No. 11494 o ang Bayanihan to Recover as One Act na hangad tulungan ang mga pasahero at mga nasa public transport sector na apektado ng pandemyang dala ng COVID-19.(Billy Begas/Eralyn Prado)