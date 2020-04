Libreng pagkain sa mga frontliner

Kare-kare, bistek Tagalog, papaitan. Ilan lang yan sa 77 ulam na Pinoy na isinisilbi ng Kamay Kainan sa loob ng 41 taong operasyon nito.

Hindi lang sa luto Pinoy ang Kamay Kainan, kung hindi pati sa puso – dahil isa sila sa mga restaurants na nagbibigay ngayon ng libreng pagkain sa mga frontliners.

Ayon kay Hilda Garcia Soller, may-ari ng Kamay Kainan, isa syang nurse by profession. Nagsimula siyang maghanda ng pagkain para sa health workers noong March 16, isang araw makaraang maging epektibo ang lockdown sa Metro Manila.

“As a way of expressing gratitude to the Covid warriors, I prepared 80 packs for a week. I posted on FB what I have been doing, not to brag about it, but to ask help (from others). Luckily, a lot of friends donated. Gumagawa na kami ngayon ng 2, 500 packs a day which are sent to different hospitals.”

Ang kadalasang ipinadadala nila sa frontliners ay ang mga Pinoy favorites – adobo na may itlog, paksiw na lechon, dinuguan, lechong kawali, chicken curry, afritadang manok, arroz ala cubana, sinigang na baboy at tinolang manok.

Hindi titigil si Hilda at ang Kamay Kainan sa pagluluto at pagdadala ng pagkain sa mga frontliners hangga’t may nagdo-donate. “Until, maybe, ma-lift ang lockdown, magbibigay kami sa ating Covid warriors.”

Ang Kamay Kainan restaurants ay nasa West Avenue sa Quezon City, Kalayaan Avenue sa Makati at sa Market Market sa Taguig.