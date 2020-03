Libreng pagkain para sa mga frontliners

“Duty calls, bayan muna.” Naudlot si Desiree Ann Cua Benipayo sa dapat ay pag-aayos sa kanyang restaurants na Sushi To Go at Gourmet Trays, at pagbabasa sa bahay ng libro nang tawagan siya ng kanyang kapwa restaurateurs upang tumulong sa mga frontliners sa panahon ng enhanced community quarantine.

Pagod at puyat, pero araw araw na nagdadala ng mga lutong pagkain at prutas si Desiree, writer ng pelikulang Honor: The Legacy of Jose Abad Santos, sa mga frontliners sa Lung Center of the Philippines, AFP Medical Center (V. Luna Hospital) at Sauyo District Health Center ng 250 food packs.

Lunch at dinner na may masasarap na ulam tulad ng pork bulgogi, adobo, afritada, menudo at friend chicken, kasama ng gulay at prutas ang niluluto niya at ng kanyang apat na staff para sa frontliners. Pati ang mga militar na nasa checkpoint ay napapadalhan din.

Ang Wu’s Kitchen naman ay sa frontliners ng Medical City nagpapadala – 50 packs ng Tausi Spareribs Rice at Tausi Spareribs at Chicken Feet Combo Rice.

Masarap na pansit ng Sweetilicious ni Chef Jojo Javier ang hatid sa frontliners ng Clinica Antipolo Hospital and Wellness Center. Si Chef Jojo rin ang nagbe-bake ng libo-libong pandesal na inoorder sa kanya ng dating beauty queen at aktres na si Aileen Damiles para ipadala sa frontliners ng Saint Luke’s BGC.

Ang Healthy Meals Ph naman ni Rad Gonzales Pelayo II ay sa Ospital ng Maynila at Quezon City Health Department nagpapadala.

Pindang Babi with rice, kalabasa at sitaw at Stevia 3-1 Coffee bukod pa sa tokneneng o itlog ng pugo ang kanyang inihahatid sa frontliners.

Ang Ate Rica’s Bacsilog (bacon, sinangag at itlog) ay hindi lang sa Metro Manila Hospitals nagbibigay ng pagkain. Nagpapadala rin sila sa Pampanga, Laguna at Cebu. Ayon nga sa kanila: “isa itong mensahe na lahat tayo ay maaaring may maiambag upang mairaos at makatulong sa mga bayani nating frontliners.”