Libreng online abogado alok ng CHR

Kailangan mo ba ng legal advice pero hindi mo kakayaning kumuha ng abogado?

Inilunsad ng Commission on Human Rights (CHR) ang kanilang Human Rights–E-Lawyering Service (HR-ELS) noong Huwebes, Disyembre 10, kasabay ng International Human Rights Day.

Hangad ng programa na magbigay ng mabilis at online na ayudang ligal para sa marginalized sector sa kabila ng mga quarantine restrictions na pinatupad ng gobyerno kontra pandemya.

Ang nasabing programa ay ipatutupad ng Office of Legal Aid ng University of the Philippines College of Law, Governance in Justice Program ng European Union, at ng ilan pang civil society organization. (SDC)