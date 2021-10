Libreng libro pinapamudmod ng OFW

Nasa ibang bansa man, hindi napigil ng isang Overseas Filipino Workers (OFW) “Book Fairy” na ibahagi ang kanyang passion sa pagbabasa ng libro.

Nabatid na bata pa lamang ay hilig na ni Jean Bayaborda ang pagbabasa ng libro kung saan mahigit 200 aklat na ang naipamahagi niya sa Qatar.

“Lumaki ako na around ng books, tapos yung mom ko, she makes sure na every night binabasahan niya kami ng kapatid ko. Kaya ‘yun simula noon ang passion ko na talaga ay books,” ayon kay Bayaborda.

Na-inspire ito sa ginawa ng Hollywood actress na si Emma Watson noong 2017 tungkol sa “Book Fairies” na pasikretong nag-iiwan ng mga libro sa iba’t ibang lugar.

Ginaya ito ni Bayaborda at kaagad siyang bumili ng official book fairy stickers at sinimulan niyang mag-iwan ng mga libro sa iba’t ibang lugar sa Doha.

Nalaman na ang book fairy community ay isang grupo na binubuo ng higit 10,000 passionate book lovers worldwide na nagtatago ng mga libro para mahanap o madiskubre ng iba.

Hinikayat ni Bayaborda ang mga bata na ugaliing magbasa ng libro. (Juliet de Loza-Cudia)