Libreng konsulta sa doktor

“Ang asawa ko humatsing lang, tumalsik na ang dugo! 220/100 ang blood pressure!”

Shocked na shocked si kumare nang makita nyang puno ng dugo ang kanilang banyo. Maliligo sana si kumpare nang mapa-hatsing at tumalsik ang dugo sa ilong. Pumutok na pala ang ugat dahil napakataas ng blood pressure.

Hindi nakakapagpatingin ang kanyang mister dahil ang akala, wala naman siyang sakit. Bukod doon, wala siyang annual check-up dahil nag-aalala sa gagastusin.

Pero nandoon na ang lahat ng indikasyon na tataas talaga ang blood pressure – mayroon siyang diabetes na hindi rin regular na napapatingnan, napakahilig sa masesebo at maalat na pagkain, mataba rin siya at walang ehersisyo, naninigarilyo pa.

Bakit nga ba tayo hindi nakakapagpakonsulta ng regular sa doktor, may libre naman?

Sa ilalim ng PhilHealth Konsultasyong Tama at Sulit (PhilHealth Konsulta) Package, pinalawak ang benepisyo ng mga Philhealth members. Puwede nang magpakonsulta ng libre sa doktor ng Konsulta Facility na accredited ng Philhealth. Mayroong private clinics at hospitals na accredited sa Philhealth at mayroon ding mga lokal na health centers. Dapat lang na alamin natin ang mga ito para makapili na at makapagpalista.

Hindi lang ang miyembro ng Philhealth ang makakagamit nito, pati na rin ang kanyang qualified dependents. Kinakailangan lamang na sila ay nakarehistro sa isang Konsulta Facility na kanilang pinili, na accredited sa PhilHealth.

Para makapagpa-rehistro online, pumunta lamang sa PhilHealth website na www.philhealth,gov.ph at i-click ang Member Portal at gumawa ng account gamit ang iyong PhilHealth Identification Number (PIN). Pumunta sa Konsulta tab, piliin ang nais na accredited provider at magparehistro.

Puwede ring mag-walk in para sa registration sa Local Health Insurance Office (LHIO) ng PhilHealth. Mga may ahensiya rin na nagsasagawa ng assisted registration gaya ng LGUs at iba pa.

Matapos ang registration sa Konsulta provider, maaari nang simulan ang paggamit ng benepisyo. Para makagamit ng benepisyo, kailangan lamang kumuha ng Authorization Transaction Code (ATC) sa LHIO at ito ay ipapakita sa Konsulta provider sa bawat pagbisita dito.

Kung hindi posible ang pagkuha ng ATC, gawin lamang ang sumusunod: I-access ang Member Inquiry na matatagpuan sa PhilHealth website; Tumawag sa PhilHealth Call Center sa numerong 8441-7442 Lumapit sa PCares na nakatalaga sa ospital Bumisita sa pinakamalapit na PhilHealth LHIO.

Kung hindi pa rin makakuha ng ATC, puwede naman na dumiretso sa napiling Konsulta Provider at doon ay kukuhanan ka ng litrato.

Hanggang isang taon ang pagiging epektibo ng rehistrasyon sa isang Konsulta provider. Puwede ka rin lumipat ng ibang Konsulta Facility sa susunod na taon ng rehistrasyon kung gusto mo.

Kung hindi ka pa Philhealth member, kailangan lang na magfill-out ng PhilHealth Membership Registration Form upang mabigyan ng PhilHealth Identification Number (PIN). Ayon sa Universal Health Care Law, dapat ay miyembro na ang lahat ng Pilipino ng Philhealth.

Sa Konsulta Facility, nakatitiyak na may doktor na titingin sa lahat ng miyembro ng Philhealth at tuloy-tuloy ang pag-aalaga para hindi lumala ang karamdaman. Para hindi na umabot pa sa nangyari sa kumpare kong humatsing ng dugo at napakataas na pala ng presyon ng dugo. Ang Konsulta Facility ang magbibigay ng referral kung kailangang ilaboratoryo o sumailalim sa diagnostics o kailangan nang maospital ang isang pasyente.

Ang ganda di ba? Maaga pa lamang ay malalaman mo na kung mayroon kang karamdaman at maiiwasan mo ring ito ay lumala at mahantong sa pagkaka-ospital.

Kung may tanong ka pa, tawag lang sa PhilHealth 24/7 Corporate Action Center Hotline: (02) 8441-7442 magpadala ng mensahe sa official Facebook account ng Philhealth: facebook.com/philhealth: sa Twitter: @teamphilhealth at website: www.philhealth.gov.ph

Maaari ring magpadala ng katanungan sa actioncenter@philhealth.gov.ph.

Maaari ring bumisita sa pinakamalapit na LHIO sa inyong lugar para sa karagdagang impormasyon.

Parehistro na! Libre ang konsulta dahil karapatan mo ‘yan bilang miyembro ng Philhealth.